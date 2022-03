Jeden z nejpřesnějších analytiků prozradil, kolik letos prodá Maců Studio a Studio Displayů

Přemýšleli jste nad tím, kolik nových Maců Studio a Studio Displayů dokáže Apple v průběhu letoška prodat? Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu. Se svou vizí prodejnosti nedávno představených novinek se totiž před pár hodinami pochlubil i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, který je znám tím, že se svými předpovědmi velmi často trefuje přímo do černého.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 11 Mac Studio a Studio DIsplay 12 Mac Studio a Studio DIsplay 13 Mac Studio a Studio DIsplay 14 +18 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 19 Mac Studio a Studio DIsplay 20 Mac Studio a Studio DIsplay 21 Mac Studio a Studio DIsplay 24 Mac Studio a Studio DIsplay 26 Mac Studio a Studio DIsplay 27 Mac Studio a Studio DIsplay 28 Mac Studio a Studio DIsplay 32 Mac Studio a Studio DIsplay 33 Mac Studio a Studio DIsplay 34 Mac Studio a Studio DIsplay 36 Mac Studio a Studio DIsplay 37 Mac Studio a Studio DIsplay 38 Vstoupit do galerie

500 až 600 tisíc kusů od každé novinky. Tak přesně tolik má Apple dle Kua Maců Studio a Studio Displayů v průběhu letoška. Ačkoliv se nejedná o příliš velké číslo, je třeba brát v potaz fakt, že se jedná o stroje pro profesionály, kterých je v poměru k běžným jablíčkářům, kterým bohatě stačí Macy se základními čipy M1 minimum. Apple tedy prakticky 100% s podobně silnými prodeji počítal už ve chvíli, kdy na obou zařízeních pracoval. O to překvapivější může nicméně být jejich současní dostupnost, která je ve všech konfiguracích naprosto mizerná a to i přesto, že se jedná o poměrně drahá zařízení. Apple se tak evidentně nepoučil od iPhonů a nedokázal s předstihem vytvořit dostatečné skladové zásoby, které by problémy s dostupností eliminovaly na minimum.