Starlink zvyšuje ceny a stává se tak ještě nedostupnějším

Zatímco Starlink sliboval na své cestě za pokrytím celé planety rychlým internetem jeho zvyšující se dostupnost, opak je zatím pravdou. Když Starlink poprvé zveřejnil své ceny, ujišťoval uživatele, že spolu se vzrůstajícím počtem uživatelů bude klesat také cena za připojení. Je to celkem logické, protože zatímco náklady budou pro provoz služby jako takové stále stejné, zvyšující se počet uživatelů bude znamenat generování čím dál větších tržeb a protože byl internet od Starlinku od začátku skutečně drahý a nemohl konkurovat konvenčním připojením, vsázela služba právě na to, že s rostoucím počtem uživatelů bude snižovat postupně cenu, aby na ni přešlo co největší množství zákazníků.

Ačkoli do doby, než by se stalo ze Starlinku konkurenční připojení pro běžné lidi žijící ve městech nebo v místech s větší aglomerací je ještě skutečně daleko a konkurovat cenově LTE připojení nebo kabelům je běh na dlouhou trať, to, co se stalo nyní by opravdu čekal jen málo kdo. Starlink totiž i přes stále se rozšiřující možnosti připojit se z dalších a dalších míst na světě, mezi která už patří nějaký ten pátek i ČR a SR, své ceny naopak zvýšil. Řeč navíc není o nějakém drobném zaokrouhlování, ale zatímco základní sada nutná k připojení stála dodnes 499$, nově za ni zaplatíte již 599$, což v ČR znamená, že si místo 15 tisíc korun zaplatíte lehce přes 17 tisícovek (nejedná se o přepočet podle kurzu, ale o částku, kterou reálně v ČR společnost Starlink účtuje). Měsíční poplatek se pak zvyšuje z 99 dolarů na 110 dolarů měsíčně. V ČR to pak znamená, že budete měsíčně platit 2 579Kč. O některých dalších úskalích služby Starlink jsme se rozepsali již v minulém článku.

Služba se tak ještě víc vzdálila běžným uživatelům a ještě více tak ukazuje, že se vyplatí skutečně jen opravdovým fanouškům technologií, kteří chtějí mít pocit, že mají vesmírný internet a nebo naopak těm, kteří reálně nemají jinou možnost připojení. Starlink argumentuje tím, že se zvyšují ceny všeobecně kvůli rostoucí inflaci, což se podepisuje i na službách které využívá. SpaceX již vynesl na oběžnou dráhu více než 2000 satelitů a výkonný ředitel Starlinku tvrdí, že služba má po celém světě aktuálně 250 000 uživatelů, což je upřímně řečeno opravdu žalostně málo. Pokud každý doposud platil 99 dolarů za službu jako takovou, dostává se Starlinku měsíčně od těchto uživatelů příjem ve výši 24 750 000$ před zdaněním. Je otázkou, zda to je pro společnost jako takovou dostatečný příjem na pokrytí nákladů a rozšiřování svých služeb. Jak se však zdá kvůli aktuálnímu zdražování, tak zřejmě není. Navíc je potřeba brát v potaz, že služba jako taková je již dostupná na opravdu poměrně velké části celé naší planety a procento uživatelů, kteří službu mohou využívat a fakticky využívají je tedy opravdu mizivé.