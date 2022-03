Lego představilo stavebnici Back to the Future Time Machine: Postavte si svůj Delorean

Lego Back to the Future Time Machine je něco, co i přes to, že to nesouvisí s Applem, zkrátka musíme ukázat našim čtenářům. Milovníci filmové trilogie Back to the Future se totiž konečně dočkali a Lego oficiálně představilo stavebnici s názvem Back to the Future Time Machine. Ta obsahuje model DeLorean DMC-12, který sloužil ve filmu pro cestování časem, a protože se v každém z trojice filmů mírně lišil, umožní vám stavebnice modifikovat model tak, aby vypadal stejně jako v jednotlivých filmech.

Nechybí ani baterie, pomocí které můžete aktivovat stroj času nebo dvojice exkluzivních figurek Marty McFly a Dr. Emmett ‘Doc’ Brown. Pokud tedy patříte mezi milovníky Back to the Future, je tato exkluzivita něco, co by vám rozhodně nemělo uniknout. Už teď je jasné, že se bude jednat o sběratelský artikl s poměrně značným investičním potenciálem a proto je potřeba objednávat hned, jak to bude možné. Model bude dostupný od 1. 4. 2022 a rozhodně stojí za pozornost.

Lego Back to the Future Time Machine si můžete zakoupit přímo zde.