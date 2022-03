Apple chystá 15” MacBook Air, představit jej má relativně brzy

Příznivci větších laptopů z dílny Applu by si měli snad již v příštím roce přijít na své. Podle zdrojů v minulosti poměrně spolehlivé společnosti Display Supply Chain Consultants totiž Apple v současnosti pracuje na nové generaci MacBooku Air, kterou hodlá doplnit současné 13” modely. Řeč je konkrétně o stroji s úhlopříčkou 15”.

Mohlo by vás zajímat Podívejte se, jak vypadá nový Apple Studio Display uvnitř Mac Jiří Filip Před 19 hod.

Společnost v čele s analytikem a leakerem v jedné osobě Rossem Youngem se nechala slyšet, že vývoj je v současnosti v plném proudu, jelikož má Apple chuť novinku odhalit co možná nejdříve. Dřív než v příštím roce to nicméně být kvůli zdlouhavému procesu vývoje údajně nebude, byť by o to Apple údajně velmi stál. Představení v příštím roce totiž pro něj bude znamenat de facto to, že bude muset představení nové generace Airů rozpůlit, jelikož s odhalením menšího modelu se má počítat už na letošek. Přitom 13” i 15” model mají sdílet stejný hardware a lišit se tedy budou jen ve velikosti, potažmo baterii a tak podobně.

Fotogalerie MacBook Air 2022 1 MacBook Air 2022 2 MacBook Air 2022 3 MacBook Air 2022 4 +4 fotky MacBook Air 2022 5 MacBook Air 2022 6 MacBook Air 2022 7 Vstoupit do galerie

Není to poprvé, co svět slyší o větší verzi MacBooku Pro, byť je třeba jedním dechem dodat, že je to poprvé, kdy tato tvrzení dávají smysl. Na letošek má mít totiž Apple připravený největší redesign řady Air v její historii a z logiky věci tak zřejmě neexistuje minimálně po dobu několika následujících let lepší příležitost, než ji krom designu oživit ještě takto. Že nejsou dvě velikosti MacBooků Air úplně od věci navíc dokazuje i minulost, ve které Apple dvě verze skutečně prodával – konkrétně 11” a 13” varianty. Snad se tedy příští rok skutečně většího Airu dočkáme.