Jak opravit červený vykřičník na Apple Watch je záležitost, kterou mohou v ojedinělých případech vyhledávat někteří uživatelé jablečných hodinek. Produkty od Applu jsou sice považovány za extrémně spolehlivé a bezproblémové, jak se ale říká, i mistr tesař se někdy utne. V případě, že se například na iPhonu, iPadu či Macu projeví nějaká softwarová chyba, tak jste následně v mnohých případech schopni ji vyřešit, a to buď provedením opravy, anebo v nejhorším případě kompletním přeinstalováním. Mnohdy tak zvládnete problémy vyřešit za pár desítek minut doma, bez nutnosti navštívení autorizovaného servisu.

Jak opravit červený vykřičník na Apple Watch

V problémech se každopádně mohou ocitnout také Apple Watch. Pokud se na jablečných hodinkách nějaký problém projeví, tak často stačí zařízení pouze vynuceně restartovat. Je-li problém většího rázu a zamezuje využijí Apple Watch, tak se na jejich displeji objeví červený vykřičník. Pokud by se vám tento vykřičník objevil před nějakou dobou, tak byste neměli jinou možnost než navštívení autorizovaného servisu. Nyní už lze ale provést opravu Apple Watch z pohodlí domova, a to s využitím iPhonu. Stačí postupovat následovně:

Pokud se na vašich Apple Watch objevil červený vykřičník, tak dvakrát po sobě stiskněte boční tlačítko.

Následně je nutné se ujistit, že máte hodinky a iPhone umístěné ve vzájemné blízkosti.

Poté vaše hodinky vezměte, položte je na nabíjecí kolébku a nechte je nabíjet.

Jakmile tak učiníte, tak na nabíjených hodinkách stiskněte dvakrát po sobě boční tlačítko.

Na odemknutém iPhonu se následně zobrazí rozhraní, skrze které je možné Apple Watch opravit.

V rámci tohoto rozhraní pak klepněte na Pokračovat a držte se zobrazených instrukcí.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete provést obnovu Apple Watch, čímž vyřešíte problém se zobrazeným červeným vykřičníkem. Nutno zmínit, že výše uvedený postup funguje jen na watchOS 8.5 a novějším a iOS 15.4 a novějším. Máte-li na Apple Watch v době projevení chyby starší systém, tak budete muset s hodinkami zajít do autorizovaného servisu. Pokud tedy aktuálně problém s hodinkami nemáte, tak si zkontrolujte aktualizace a případně na watchOS 8.5 co nejdříve aktualizujte, abyste se vyhnuli ztrátě času. Jestliže se na iPhonu zmíněné rozhraní pro obnovu Apple Watch nezobrazí, tak se ujistěte, že je na telefonu aktivní Bluetooth, a že jste připojeni k 2.4 GHz Wi-Fi síti. Tato síť by měla být domácí, nikoliv veřejná. Jestliže se na hodinkách nezobrazuje červený vykřičník, ale ikona iPhonu a Apple Watch, tak stačí, abyste ve výše uvedeném postupu vynechali první krok.