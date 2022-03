Hry v Google Stadia si bude možné vyzkoušet zdarma bez registrace

Velmi příjemnou novinku si na konferenci Google For Games 2022 připravil Google pro svou cloudovou streamovací službu Stadia, která se těší velké oblibě třeba i na iPhonech skrze webovou aplikaci. Hry v ní si totiž bude již brzy možné vyzkoušet zdarma bez jakékoliv registrace, která by vás se službou “svazovala”.

Google se nechal konkrétně slyšet, že má v horizontu několika nadcházejících týdnů v plánu spustit podporu hraní demo verzí některých her bez nutnosti jakékoliv registrace a to v prohlížeči. Díky tomu si je tak bude možné vyzkoušet s trochou nadsázky na čemkoliv a to extrémně pohodlným způsobem. Přeci jen, registrační formuláře spojené mnohdy s nutností zadat do nich platební údaje o kartě pro budoucí obnovení předplatného nejsou ve výsledku ničím příliš příjemným a hlavně pak zdržují. A co že bude takto hratelné? Třeba Resident Evil Village nebo Rainbow Six: Extraction.

Ačkoliv Google samozřejmě neprozradil, co jej k zavedení novinky vedlo, je poměrně pravděpodobné, že tak učinil kvůli tomu, že se jeho služba netěší tak velké oblibě, jak by zřejmě doufal. Pravdou totiž je, že placení v ní za jednotlivé tituly či dodatky k nim není příliš přivětivé – tedy minimálně v porovnáním s Xbox Game Pass Ultimate a dalšími podobnými službami. Ano, ve výsledku se sice na rozdíl od nich dostanete téměř k jakékoliv videohře, ale pravdou je, že taky za výrazně vyšší cenu než za kterou lze hrát (byť jiné tituly) u konkurence. Bude proto velmi zajímavé, jak se celková obliba Stadie po zavedení této novinky zvýší.