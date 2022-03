Apple má zcela skrýt Face ID u iPhonů pod displej již příští rok

Zatímco letos si podle dostupných informací z hlediska místa zabraného průstřely v displeji u iPhonů příliš nepolepšíme, příští rok má být údajně konečně o poznání lepší. Tvrdí to alespoň zdroje korejského portálu The Elec, dle kterých se má Applu u iPhonu 15 Pro (Max) podařit dotáhnout do zdárného konce konkrétně to, co měl mít připraveno pro iPhony letošní. Řeč je konkrétně o implementaci senzorů pro Face ID pod displej telefonu.

Bude takto vypadat iPhone 15 Pro? iPhone 14 5 iPhone 14 6 iPhone 14 7 iPhone 14 8 +2 fotky iPhone 14 9 Vstoupit do galerie

O skrytí Face ID pod displej iPhonu se šušká již pěkných pár let s tím, že na tomto řešení Apple intenzivně pracuje, avšak bohužel neslaví takové úspěchy, jaké by sám očekával. Displejová vrstva má totiž neustále funkčnost Face ID negativně ovlivňovat, což si samozřejmě Apple nemůže vzhledem k tomu, že u něj již nastavil určitý bezpečnostní standard, dovolit. Ostatně, přesně kvůli tomu má v plánu u letošních iPhonů nasadit kromě souměrného otvoru pro přední fotoaparát taktéž podlouhlý otvor právě pro Face ID. V současnosti má mít nicméně již takřka hotovou technologii, která mu má umožnit Face ID pod displej zcela skrýt a v displeji tak nechat díky tomu jen otvor pro přední fotoaparát.

Poměrně zajímavé je, že lví podíl nad skrytím Face ID pod displej má mít kromě Applu taktéž jeho hlavní konkurent ve formě Samsungu, který mu má dodávat displeje, jenž právě skrytí umožní. Současné řešení Applu totiž vyžaduje použití speciálního panelu, který bude laserové paprsky Face ID bez jakýchkoliv problémů propouštět. Samsung si nicméně chce tuto technologii nejprve chvíli užít pro sebe a to konkrétně u chystaného Galaxy Z Fold5, který má být prvním smartphonem, který s tímto typem panelu přijde. Právě to je ve výsledku jediným větším rizikem pro budoucí generaci iPhonů, jelikož to znamená, že pokud Samsung ve vývoji svého telefonu zaváhá, mohlo by se skrytí Face ID kvůli tomu odsunout až na další rok. Zaváhání Samsungu je nicméně vzhledem k jeho zkušenostem v oblasti smartphonů velmi nepravděpodobné.