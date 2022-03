„Skutečný Apple servis tvoří umělci, co opraví politý MacBook za zlomek ceny.” Říká Boudník z Unfixables

Komerční sdělení: Polili jste si MacBook? Pak máte velký problém. Ale jen v případě, že řešíte opravu formou výměny jednotlivých komponent v autorizovaném servisním centru. Není to totiž vůbec levná záležitost.

„Najít problém na desce a opravit ho je levnější než měnit celý díl.“

Pokud si Mac polijete natolik, že se nedá zapnout – musíte si nechat vyměnit nejen základní desku, ale také procesor, grafickou kartu a dnes už také SSD disk. Vše je totiž integrované na jedné základní desce. Týká se to nejnovějších řad MacBooků Air i Pro. Díky tomu platíte zbytečně výměnu komponent, které jinak fungují. Ale protože výrobce vše poskládal na jednu komponentu, nezbývá nic jiného, než vyměnit celou základní desku.

Dnes je takový módní trend. Výrobci se snaží integrovat do jednoho čipu komponenty, které dříve ani nebyly součástí základní desky. Je to způsobené architekturou a tím jak se vše miniaturizuje. „Základní deska o tloušťce 1 mm, je velmi sexy, ale už nikoho nezajímá její odolnost. Žijeme v konzumní společnosti a tak se vše orientuje na vyhoď a kup si nový.” Říká Miloslav Boudník z firmy Unfixables Macpodpora, která také prodává nové a použité Macy. Nebaví nás měnit komponenty, proto již několik let opravujeme i základní desky nejen pro koncové zákazníky, ale v poslední době také pro konkurenční servisy i za hranicemi naší republiky.

„Ano, i kapička vám způsobí zkraty na několika místech na desce.“

Jak dlouho provádíte opravy desek MacBooků a iPhonů?

Přibližně od roku 2016. Stále více a více zákazníků chodilo jestli dokážeme desku i opravit a to byl náš hlavní motor ke spuštění. Před tím jsme i my měnili pouze samotné nefunkční komponenty za nové. Pro zákazníka to ale není ekonomická varianta. Pokud skončíte v autorizovaném servise, řeknou vám buď, že něco nejde opravit, nebo vám zašlou cenový návrh klidně i na 40 000 Kč, kde výsledkem je výměna úplně všeho. Tím to pro vás končí, protože Mac skončí ve šrotu a jdete si koupit nový.

Takže když mám mrtvý počítač, mám tedy pouze možnost vyměnit si desku nebo koupit nový?

Ano, je to tak. Dnes vyráběné počítače se prakticky skládají ze 3 hlavních částí: LCD, klávesnice topcase a základní deska. Ostatní díly vám Apple zpravidla ani nevymění. Pokud tedy máte problém jenom s baterií, musí Apple vyměnit celý díl klávesnice včetně hliníkové části a proto platíte i výměnu toho, co by jste jinak nepotřebovali, protože vám to pořád funguje!“

Opravujete i pro evropské servisy?

Ano, od loňského roku. Je to hlavně proto, že jsme zapojeni do všech největších světových komunit oprav základních desek pro Apple. Několikrát do roka také létáme na školení do Číny, kde jsme v kontaktu s lidmi z Evropy, kteří si naši práci nechávají outsorcovat. Ti největší opraváři jsou pouze v Americe, Číně a Rusku. V minulosti jsme hledali někoho v Evropě, ale byl to oříšek.

„Dnes již servisy v Evropě hledají nás..” usmívá se Miloslav

Existuje v České republice i někdo jiný kdo na vaší úrovni opravuje desky MacBooku a iPhonu?

Osobně jsem se s nikým nesetkal. Stejně tak jsem nikdy nepotkal žádného Čecha na světových fórech. Ta Apple komunita tu je prostě mnohonásobně nižší než v jiných státech a to se odráží i na tom, že se tomuto oboru nechce pořádně nikdo věnovat. Přitom např. v Polsku všichni chtějí desku opravovat a neměnit, protože je to levnější.

Jak je to se zárukou? Vyplatí se desky opravovat?

Záruku na naši práci poskytujeme v délce 1 roku. Zákon udává alespoň 3 měsíce. Stejné 3 měsíce záruky dostanete i u Applu na nový náhradní díl, za který přitom zaplatíte někdy i 25 000 Kč a na opravu si počkáte i klidně 14 dnů. Takže pokud máte zrovna smůlu a chytli jste modelovou řadu, která má výrobní vady, může vám vyměněný díl znovu odejít po 4 měsících a opět poběžíte do autorizovaného servisu na výměnu za dalších 25 000 Kč. Měnit nefunkční komponenty předraženými díly je velice snadné, ale je to pro zákazníka ekonomické a vhodné? Jsme přesvědčeni, že nikoliv.

„My opravu desky běžně zvládáme za 2 — 5 dnů.“

Jaké jsou výhody opravy základní desky?

Především je to v ceně a době opravy. Na novou základní desku se čeká někdy i 2 týdny. Pokud ji opravujeme, zvládneme to i za několik dní. Velkou výhodou je zmiňovaná záruka: 1 rok u opravy desky namísto 3 měsíců u nové desky v autorizovaném servisu. Jako příklad použijme výměnu desky u MacBook Air 13” – nová deska stojí u výrobce cca 12 000 Kč, zatímco oprava pouze cca 6 000 Kč pro koncového zákazníka. Samozřejmě pro servisní partnery, prodejce a školy tyto ceny i v závislosti na počtu dodávaných Maců upravujeme.

„Opravou základní desky se dá ušetřit až 60% nákladů.“

Poskytujete i jiný typ služeb?

Samozřejmě že ano :). Dnes už umíme téměř vše. Věci opravujeme tak, jak se mají, – tedy najdeme problém na desce a opravíme. Pokud nám to deska nedovolí, přistoupíme i my k výměně za nový díl. Dále poskytujeme upgrade, tedy zrychlení MacBooku, iMacu, Mac mini a stanic Mac Pro. Opravujeme všechny modely Apple iPhone, Apple Watch, iPady a jiné. Spustili jsme taky e-shop a prodáváme použité i nové Macy nejen za hotové, ale i na operativní nebo finanční leasing. Veškeré použité zboží je kvality A, tedy bez zjevných známek používání.

„Každý měsíc mimo jiné, upgradujeme a zrychlujeme více jak 100 MacBooků a iMaců.“

Není tajemstvím, že díky celému spektru oprav a mnohaletým zkušenostem k nám zasílají i konkurenční servisy. Oni šetří náklady na kvalifikované techniky, a kvalitu opravy (záruku) bereme na sebe. Více informací najdete na stránkách unfixables.macpodpora.cz

Na závěr, jaké nám dáte doporučení v případě polití MacBooku?

Okamžitě vypnout, nezapínat, nefénovat a rozhodně nanabíjet. 🙂. Toto je taková základní první pomoc, dále by samozřejmě mělo následovat rozebrání zařízení a kontrola napáchaných škod, vysušení, vyčištění a výměna případných zkratovaných komponent.

Za společnost MacPodpora s.r.o., Miloslav Boudník.