Apple přišel na způsob, jak u chystaného Apple Car částečně nahradit přístrojovou desku

Zatímco většina patentů Applu týkajících se jeho samořiditelného auta se točí okolo jeho designu a samořídících schopnostech, čas od času se objeví i patenty poodhalující různé bezpečnostní prvky, popřípadě vychytávky pro pohodlnější cestování. Jedním z velmi zajímavých bezpečnostních prvků, které si Apple čerstvě patentoval zřejmě pro své Apple Car, bude i systém nasvěcování potenciálně nebezpečných objektů.

Většina současných aut vás na různá nebezpečí upozorňuje skrze světelné indikátory na palubní desce, oznámení nebo velké displeje. Tyto zdroje však poskytují jen určité informace a navíc vyžadují, aby se na ně řidič podíval, a ten tak musí oči přesunout z vozovky třeba na displej. Vzniká tak určité riziko, že se řidič přestane soustředit na situaci na silnici a havaruje.

Fotogalerie Navrh svetelny system ruzne varianty Světelný systém má potenciál použití RGB laserových diod pro nasvícení ve specifických oblastech a různých vzorcích Nakres nasviceni ciselne udaje Příklad oblastí, které by auto mohlo detekovat a označit jako vhodné pro nasvícení pro řidiče Chodec tecky projekce ciselne udaje Jak by systém mohl nasvěcovat světelné body na chodcích Vstoupit do galerie

Patent, který si Apple registroval už v květnu roku 2018 a který byl schválen teprve v úterý, by měl tyto neduhy řešit. Systém, metoda světel a projekce obrazu, jak je patent nazýván, popisuje, jak je možné udržet řidičovu pozornost na silnici a zároveň mu poskytnout užitečné informace. Apple navrhuje, že by mohlo auto upravovat své světlomety tak, aby zvýrazňovaly jakkoliv rizikové oblasti. Celý systém by fungoval díky řadě senzorů vyhodnocujících situaci na vozovce, které by svá data přenášely do palubního počítače auta a ten následně světla seřizoval – pokud by si to tedy situace vyžádala.

Světlomety by svítily jako indikátory na bod, který je důležitý pro řidiče, díky čemuž by jej včas upozornily na různé problémy. Velmi zajímavé je, že dle patentu by mohl vůz používat různá světelná schémata pro odlišení vozidel od chodců. Kontrast vyzařovaného světla by mohl být přizpůsobován, aby lépe seděl potřebám řidičova výhledu. To vše by zajišťovaly právě senzory, které by kromě kontroly vozovky neustále sledovaly i to, zda je vše nasvíceno rovnoměrně a potažmo by jej přizpůsobovalo počasí, dennímu světlu či různým odleskům. Toto nasvícení může ukázat oblasti na cestě, kterým je potřeba věnovat pozornost. Stejná kontrola by mohla být také implementována, aby nabídla více informací pro řidiče jako například zasvítit, že se blíží další zatáčka přímo na silnici. Vedlejší funkcí tohoto systému je, že další účastníci provozu budou schopni vidět instrukce co na silnici dělat dál a mohla by to být příležitost, jak doladit další postup v řízení.

Jelikož se zatím jedná o pouhou patentovou přihlášku, je potřeba brát celou technologii s určitými rezervami. Ačkoliv se zdá na papíře skutečně úchvatná, k její realizaci nakonec vůbec nemusí dojít. Nicméně vzhledem k tomu, že se zdá být skutečně užitečná doufáme, že pokud Apple někdy skutečně představí vlastní vůz, bude tato vychytávka jeho součástí.