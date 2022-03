Nový MacBook Air dorazí až ke konci roku, další 14” a 16” MacBooky Pro pak až příští rok

Čekáte-li na nový MacBook Air, popřípadě další generaci 14” a 16” MacBooků Pro, následující řádky vás zřejmě příliš nepotěší. Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž tvrdí, že představení prvního zmiňovaného stroje bylo odloženo, s druhým a třetím modelem se pak letos vůbec nepočítá.

Že letos nová generace MacBooků Air dorazí potvrdily v předešlých týdnech a měsících prakticky všechny renomované zdroje, byť se neshodly na tom, kdy přesně se tak stane. Jako jeden z možných termínů se sice ještě donedávna jevilo červnové WWDC, to však nyní zdroje reportéra Marka Gurmana vyvrátily s tím, že Apple plány na jakékoliv brzké představení odpískal a nyní počítá s tím, že novinku představí ve druhé polovině letoška s tím, že nejpravděpodobnější je pak až závěr letoška – tedy například říjen či listopad a speciální Keynote pro Macy.

Vyloženě veselo není ani u MacBooků Pro ve 14” a 16” variantě. Pokud jste totiž doufali v to, že je Apple upgraduje už letos a nastolí tak trend každoročního upgradování, jako tomu nyní je z iPhonů, musíme vás zklamat. Kalifornský gigant totiž nemá dle Gurmana v plánu novou generaci těchto strojů představit až v příštím roce s tím, že se dočkají čipsetů M2 Pro a M2 Max. Co to pro ně bude znamenat z hlediska výkonu je nicméně zatím nejasné. Na více informací si tedy budeme muset ještě počkat.