Apple začne brzy prodávat speciální adaptér pro Mac Studio, bude díky němu bezpečnější

Ačkoliv jsou Macy z hlediska softwaru velmi bezpečné, pravdou je, že v případě fyzického “napadení” z nich jsou hackeři mnohdy schopní leccos vytáhnout. Komponenty v nich navíc nejsou levné, díky čemuž jsou lákavé pro zloděje a lupiče coby dobře ceněné zboží pro černý trh. A právě proti fyzickému nebezpečí se chystá Apple již brzy začít u Maců Studio bojovat a to stejným způsobem jako třeba u předešlé generace Macu Pro.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 3 Mac Studio a Studio DIsplay 4 Mac Studio a Studio DIsplay 5 Mac Studio a Studio DIsplay 6 +5 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 7 Mac Studio a Studio DIsplay 8 Mac Studio a Studio DIsplay 9 Mac Studio a Studio DIsplay 10 Vstoupit do galerie

Portálu MacRumors se podařilo zjistit, že již brzy hodlá kalifornský gigant do své nabídky zařadit speciální uzamykací adaptér zřejmě z dílny výrobce třetí strany, který bude možné “připnout” ke spodní straně Macu Studio a tím vstup do něj uzamknout, díky čemuž tak nebude možné do něj jakkoliv jednoduše proniknout a například z něj vyjmout SSD disky či jiné komponenty. To vše přitom bez jakýchkoliv dodatečných úprav, které by Mac Studio například poškodily a tedy by ohrozily jeho potenciální prodej v budoucnu.

V tuto chvíli není bohužel znám jak výrobce, tak ani design a cena. Když nicméně Apple uvedl podobné zabezpečovací řešení v minulosti právě u Macu Pro, vycházelo na 49 dolarů a bylo natolik kvalitní, že skutečně veškeré přímočaré postupy vedoucí k proniknutí do Macu znemožnilo. Dá se tedy očekávat, že se bude nový zámek pohybovat na podobné cenové úrovni.