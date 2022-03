Recenze ochranného skla PanzerGlass pro Apple Watch 7: Zdařilý pancíř pro vaše hodinky

Většina z nás zřejmě používá na svých produktech nějakou formu krycího skla. Produkty od Applu nejsou zrovna levné a jakákoli jejich oprava může vyjít na nemalý peníz. Krycí sklo nebo ochranná fólie na iPhonu je dnes spíše samozřejmostí. Jak je tomu ale u Apple Watch? Pokud máte v úmyslu chránit krycí sklo svých jablečných hodinek, často narazíte na nevzhledné kryty, které ve velkém zasáhnou do designu. Minimalistických a tedy nenápadných krytů na Apple Watch je pramálo. Některé ale nabízí i Panzer Glass.

Obsah balení a specifikace

Než se vrhneme na samotné krycí sklo, mrkněme na obsah balení. Jelikož jde „pouze“ o drobné příslušenství, je i krabička velmi malá. Jde o malý kartónový čtverec, v němž kromě samotného skla naleznete veškeré potřebné prostředky, a to včetně hadříku. Ať tedy máte displej v onen moment znečištěn sebevíce, nic více než to, co je ukryto v krabičce, nepotřebujete. V balení je taktéž vyobrazen návod a byť je anglicky, nebude pro vás žádný problém mu porozumět i díky grafickému vyobrazení. Pokud jde o samotné sklo, jde o antibakteriální 3D zaoblené sklo s tloušťkou 0,4mm a tvrdostí 9H. Sklo má černý obvod, čili na displeji je takřka neviditelné.

Aplikace a vlastní

Pokud budete postupovat podle návodu, nemůže se se sklem nic stát. Je ale třeba mít na paměti, že se sklem musíte pracovat nanejvýš opatrně. Jelikož se jedná o tenké sklo, zbrklá manipulace jej může nenávratně poškodit. První je na místě očistit sklo Apple Watch mokrým hadříkem. Dále nasadíte plastový kryt na obvod hodinek, které poslouží k pohodlnému a přesnému umístění krytu na své místo. Následně vezmete sklo, odlepíte a nasadíte. Poté odstraníte boční kryt a náčiním umístěného v krabičce budete vytlačovat bubliny. Je třeba trpělivosti a pečlivosti. Jestliže se vám vše povede, budete mít na svých Apple Watch minimalistický a vskutku nenápadný kus ochrany. Pokud vlastníte nějaké hodinky tmavší barvy, málokdo pozná, že na nich skutečně tvrzené sklo máte. I když aplikace není zrovna snadná, výsledek za to stojí. Dotyk funguje naprosto bezproblémově a pokud se vám podařilo sklo nasadit bez prachu a podobně, bude radost na displej pohledět.

Resumé

Hledáte-li nenápadné a spolehlivé sklo na vaše Apple Watch, máte vítěze. Plusem je rozhodně design a následně naprostá nenápadnost. Sklo zkrátka a dobře přestanete časem naprosto vnímat. Mínusem je poněkud složitější aplikace. Pokud ale v sobě máto alespoň drobet trpělivosti, budete za tuto koupi velmi rádi. Krycí sklo Panzer Glass na Apple Watch Serie 7 45 mm můžete mít již za 659 korun.

