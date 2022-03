Unboxing a první dojmy z iPadu Air 5 v podání LsA

Již dnes k prvním šťastlivcům dorazily novinky představené na nedávné keynote. Apple kromě Mac Studio, nového displeje a iPhonu SE 3 ukázal taktéž nový iPad Air. Nutno říct, že se nepočítalo s žádnými zásadními změnami. Nejzásadnější je přítomnost čipu Apple M1, což byla informace, jež vyplula na povrch až v den představení. Do té doby se počítalo s přítomností čipu Apple A15 Bionic, který je k vidění u nejnovějších iPhonů. Pojďme se tedy podívat dovnitř krabice.

Obsah balení

Samotné balení není žádným překvapením. Malá krabička v sobě skrývá v podstatě jen tablet, manuály a adaptér s USB-C na USB-C konektorem. Přední stranu balení zdobí iPad Air s rozsvíceným displejem. Boční strany pak jen loga Applu a popisy produktu.

Design

Jak již uvádíme výše, od nového Airu se žádné novinky na poli designu nečekaly. Rozdíly oproti iPadu Air 4 byste tedy hledali marně. Je to ale na škodu? Přední straně vévodí 10,9″ Liquid Retina Multi‑Touch displej s LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením 2360 × 1640 při 264 pixelech na palec (PPI). Potěší taktéž podpora True Tone, barevného gamutu P3 a maximální jas až 500 nitů. Stejně jako u předchozí generace zde máme displej „od kraje ke kraji“, tedy bez monstrózních rámečků nahoře a dole, který dává vzpomenout na iPad Pro. Nicméně zde není Face ID a odemykání je vyřešeno za pomocí Touch ID přesunutého do hlavního tlačítka na horní straně tabletu. Ačkoli se s tímto způsobem odemykání zařízení setkávám prvně, mé pocity jsou zatím velmi pozitivní a iPad se mi takto odemyká daleko lépe než tomu je u klasického iPadu, kde je stále ještě Touch ID v Home Buttonu.

Přední straně taktéž patří selfie kamera, která se rovněž dočkala zlepšení. Kamera o rozlišení 7 MP byla nahrazena 12 MP ultraširokoúhlým předním fotoaparátem se 122° zorným polem, clonou ƒ/2,4 a Smart HDR 3 a podporou Center Stage. Nicméně její fungování vyzkouším až v rámci samotné recenze. Podíváme-li se na strany zařízení, kromě již zmíněného hlavního tlačítka můžeme vidět taktéž ovládání hlasitosti, vylepšený USB-C konektor, magnetický konektor a čtveřici reproduktorů, o jejichž výkonu drobně níže. Když už je řeč o výkonu, nelze opomenout čip M1, který udělal z iPadu Air velmi výkonnou bestii. Dále se tento kousek může chlubit 8 GB RAM. Sám Apple na konferenci deklaroval, že je to zařízení jako dělané na hry. Mé první kroky tedy povedou do App Store pro hry jako Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, Company of Heroes, Neverwinter Nights a podobně.

Baterie a první dojmy

Jak můžete vidět o odstavec níže, hodlám dát iPadu Air 5 opravdu hodně zabrat. V tomto modelu nalezneme vestavěnou 28,6Wh dobíjecí lithium-polymerovou baterii, která zajistí až 10 hodin prohlížení webu v síti Wi‐Fi nebo sledování videa. Při prohlížení webu skrze mobilní data tablet vydrží prý 9 hodin. Uvidíme, jakých reálných čísel tedy tablet dostojí. Co se jinak týče prvních dojmů z tabletu jako takového. velice se mi zamlouvá design. Matná modrá záda s nakousnutým logem Applu uprostřed zkrátka vypadají skvěle. Jelikož mám tablet zapnutý jen zhruba čtvrthodinku a podstatná část této doby byla věnována stahování z iCloudu, mohu nabídnout jen drobné postřehy. Displej je za mě naprosto v pořádku, byť samozřejmě u verzí Pro se jedná o jiný level. Podání barev je příjemné a rozlišení dostačující. Mírně mě zklamal zvuk. Od čtyř reproduktorů jsem čekal něco víc. Nicméně jsem si poslechl zatím pouze jednu skladbu. Třeba tedy do samotné recenze názor změním. Obdrželi jste dnes také nějaké nové zařízení představené na nedávné keynote? Dejte nám vědět.