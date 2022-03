Prohlédli jsme si naživo nové barevné varianty iPhonů 13 (Pro). Jak v reálu vypadají?

Na dnešek nemá Apple naplánované jen spuštění prodejů nové generace iPhonů SE, iPadu Air či zbrusu nových Maců Studio spolu se Studio Displayů, ale taktéž nových barevných variant iPhonů 13 a 13 Pro. Řeč je konkrétně o zelené v případě prvního modelu a alpsky zelené v případě druhého. Pokud jste zvědaví na to, jak vypadají v reálu, máme pro vás dobrou zprávu – my si je již prohlédli a v následující galerii vám je ukážeme.

Jak můžete vidět, telefony působí “naživo” na fotkách trochu jinak než jak je Apple prezentuje na svých tiskových materiálech. Řekl bych, že zelená z iPhonu 13 je v reálu jednak tmavší a jednak mírně jiný odstín a naopak alpsky zelená z iPhonů 13 Pro mi přijde o něco málo světlejší. Co se týče barvy u iPhonu 13, u té je třeba počítat s tím, že kvůli (nebo možná díky) tomu, že je provedena v lesklé verzi, se na světle při jejím sledování pod různými úhly extrémním způsobem mění. Když jsem si s ní hrál, dokázal jsem ji nastavit tak, že mi připadala skoro až světle zelená, ale také tak, že jsem ji viděl takřka jako černou. Ostatně, skvěle je to vidět i na fotkách, kde v různých úhlech a z různých pozic vypadá zelená vždy jinak.

V případě iPhonů 13 Pro a matných zelených zad se barvy až tak moc v závislosti na světle a náklonech telefonu nemění, Musím uznat, že tento odstín se mi líbí daleko víc, protože působí (zřejmě i kvůli matným zádům) velmi honosně. Fajn je i to, že na něm nejsou až tak moc vidět otisky prstů, byť je jasné, že vzhledem ke stejné povrchové úpravě jaké se dočkaly i všechny ostatní iPhony 13 Pro je chtě nechtě dříve či později bez krytu “zapatláte”. Je ale zkrátka fajn, že se tak nestane hned po prvním uchopení do ruky. Co mi však přijde u zelených 13 Pro trošičku zvláštně řešené, je výrazný kontrast mezi lesklým fotomodulem fotoaparátu, který je relativně tmavý, v kombinaci s poměrně světlými zády. Nechci tím říci, že by tento prvek vypadal vyloženě špatně, ale fotomodul je kvůli tomu ještě výraznější než být kvůli svým rozměrům musí, což se nemusí každému líbit.

Zelené iPhony 13 (Pro) lze zakoupit například u iStores