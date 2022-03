Podvodníci přišli na způsob, jak dostat na iPhony podvodné aplikace. Je až děsivě jednoduchý

Ačkoliv se na Apple produktech obecně objevují podvodné aplikace o poznání méně než na Androidech, jelikož je schvalovací proces do App Storů o poznání složitější a zároveň se aplikace nedají do zařízení (vyjma Maců) nainstalovat jinak, rozhodně se nedá říci, že by se na nich neobjevovaly vůbec. Podvodníci navíc nyní přišli na způsob, jak je na ně dostat extrémně jednoduchou a přitom do jisté míry oficiální cestou.

Bezpečnostní experti z firmy Sophos odhalili zločineckou skupinu CryptoRom, která se zaměřuje na distribuci falešných aplikací na nákupy kryptoměn a to jak na iOS, tak na Android. Co se pak týče iOS, na ten dostává skupina aplikace přes TestFlight sloužící k beta testování softwarů. Aplikace zveřejněné na iPhonech přes něj jsou sice omezené na 10 000 testerů, jelikož se jedná ve své podstatě o bety, na druhou stranu je však Apple absolutně nekontroluje, jelikož je jeho kontrolní proces nastaven až na prohlídku prví veřejné verze aplikace. Podvodníkům tak ve výsledku stačí “jen” pozvat do aplikací co nejvíce lidí a mají vyhráno. Apple je na ně svým způsobem krátký, jelikož o jejich činnosti zkrátka neví, a podvodníci si mohou vesele vytvářet další a další podvodné aplikace, ze kterých následně tahají peníze skrze důvěřivé uživatele.

V tuto chvíli je velkou otázkou, jak se k celé problematice postaví Apple, který se nyní o podvodech v hojné míře dozvěděl. Pravdou je nicméně to, že moc možností k řešení nemá, jelikož ve výsledku jakákoliv větší změna TestFlightu ovlivní jak jej, tak i vývojáře. Jen těžko si totiž lze představit například zavedení kontrolního procesu aplikací už v rámci jejich beta testování, jelikož by se jednalo o extrémní prodloužení práce na nich.