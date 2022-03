Objevilo se údajné schéma iPhonu 14, zřejmě vás nepřekvapí

Je tomu sice jen pár hodin, co na veřejnost uniklo údajné schéma iPhonu 14 Pro odhalující jeho design vycházející výrazně z iPhonů 13 (Pro), a už tu máme schéma další – tentokrát levnějšího iPhonu 14. Pokud však doufáte, že schéma ukáže víc než to včerejší, musíme vás zklamat. Je tomu totiž přesně naopak.

Jak můžete vidět na fotkách vedle tohoto odstavce zveřejněné portálem MySmartPrice, iPhone 14 má být dle jeho schématu designově prakticky stejný jako iPhone 13. Přední strana tedy bude i nadále disponovat menším výřezem v displeji skrývajícím přední kameru a senzory pro Face ID, zadní strana pak zase duálním fotoaparátem, jehož čočky budou umístěny úhlopříčně, spolu s přisvětlovací LED diodou a mikrofonem. Na bocích telefonu mají být i nadále podlouhlá tlačítka pro regulaci hlasitosti spolu s přepínačem hlasitého a tichého režimu, přičemž druhý bok pak bude zdobit Power Button a samozřejmě pak i slot na SIM kartu. Ve výsledku se tedy bude jednat prakticky o tentýž telefon, co Apple ukázal loni, byť se u něj dají očekávat nové barevné varianty.

iPhone 14 a 14 Max by se měl světu představit konkrétně v průběhu letošního podzimu a to zřejmě “jen” s mírně vylepšeným čipsetem A15 Bionic a samozřejmě i lepším fotoaparátem. Co dalšího si pro něj Apple schovává nicméně v současnosti netušíme a je otázkou, zda se to do jeho zářijového představení dozvíme. Přeci jen, na iPhony 14 (Max) se až taková pozornost neupírá, zato na iPhony 14 Pro (Max) ano.