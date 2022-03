Součástí operačního systému iOS je již po dobu několika let nativní aplikace Zkratky. V rámci ní můžete tvořit konkrétní zkratky, tedy jakési sledy úloh, které můžete podle potřeby spustit a ušetřit si tak každodenní život. Následně Apple do této aplikace přidal také automatizace, tedy určité akce, které se spustí v případě, že nastane nějaký stav. Co se týče macOS, tak zde jsme si na aplikaci Zkratky museli počkat delší dobu – na druhou stranu jsme ale mohli využít Automator, který funguje na stejné bázi. Zkratky se poprvé objevily v macOS Monterey, tudíž pokud jej máte nainstalovaný, můžete zkratky tvořit a pracovat s nimi.

Jak na Macu z horní lišty odstranit ikonu aplikace Zkratky

Nalejme si ale čistého vína. Většina uživatelů s aplikací Zkratky rozhodně pracovat nebude a z vlastní zkušenosti vím, že mnoho uživatelů nemá ani nejmenší tušení, co tato aplikace vlastně dělá. Tito uživatelé zajisté nechtějí mít s aplikaci Zkratky nic společného. Po instalaci macOS Monterey se však v horní liště automaticky zobrazuje ikona aplikace Zkratky, takže se na ni musí dívat i ti uživatelé, kteří s ní nechtějí mít nic společného. Klasicky postup pro odstranění této ikony z horní lišty, tedy přetažení směrem dolů, nefunguje, takže se postup liší. Složitý ale není, stačí postupovat takto:

Prvně je nutné, abyste se na Macu přesunuli do aplikace Zkratky. Aplikaci Zkratky spustíte skrze Spotlight, popřípadě ji najdete ve složce Aplikace.

Jakmile aplikaci spustíte, tak se v levém menu v kategorii Moje zkratky přesuňte do záložky Řádek nabídek.

Zde se bude nacházet několik zkratek, na které klepněte pravým, čímž se otevře menu.

V tomto menu pak stiskněte u každé zkratky možnost Odstranit z: Řádek nabídek.

Následně, po odstranění všech zkratek z horní lišty, aplikaci Zkratky zavřete.

Po zavření aplikace podržte klávesu Command a ikonu aplikace Zkratky kurzorem přesuňte dolů (zobrazí se ikona X), kde ji pusťte.

a (zobrazí se ikona X), kde ji pusťte. I poté však ikona v horní liště zůstane, takže klepněte vlevo nahoře na  → Odhlásit uživatele…

Následně dokončete odhlášení, znova se přihlaste a ikona už se zobrazovat nebude.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete na vašem Macu z horní lišty odstranit ikonu aplikace Zkratky. Jedná se bohužel o lehce složitější proces, který vyžaduje pár kroků navíc, na druhou stranu se ale nejedná o nic, co byste s návodem nezvládli. To, že se ikona aplikace Zkratky objevuje i po jejím odstranění z horní lišty, je bohužel nejspíše chyba, která by měla být opravena v rámci některé z budoucích aktualizací. Prozatím je tedy nutné se nakonec odhlásit, každopádně není nutné odhlášení provést hned. Klidně se můžete odhlásit (či restartovat zařízení) až na konci dne, kdy dokončíte veškerou rozdělanou práci – i poté ikona zmizí.