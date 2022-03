Netflix zveřejnil kvůli válce na Ukrajině zcela zdarma oskarový dokument

Máte-li rádi dokumenty, zbystřete. Kvůli nynější válce na Ukrajině se totiž rozhodla největší videostreamovací platforma světa zveřejnit zcela zdarma na YouTube velmi zajímavý dokument nominovaný v minulosti na Oskara pojednávající o Euromajdanu – tedy ukrajinském převratu z let 2013 až 2014, který vyústil až v anexi Krymu. Jedná se konkrétně o sbírku dobových autentických materiálů, které zachycují protesty lidí spolu s jejich výpovědmi o tom, jaké to tehdy bylo stát proti ozbrojeným státním složkám, které neváhaly do protestujících střílet. Pokud vás tedy celá tato tématika, která má přesah až do dnešního konfliktu, zajímá, rozhodně si nenechte tento dokument ujít. Je však bohužel, je k dispozici jen s anglickými titulky (potažmo s automatickým překladem, který však není vždy přesný.