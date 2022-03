Apple vyvíjí Studio Display Pro, odhalit ho má již za pár měsíců

Zdá se vám nynější verze Apple Studio Displaye z hlediska jejích zobrazovacích schopností nedostatečná, ale na druhou stranu nejste ani cílová skupina pro Pro Display XDR? Pak pro vás máme velmi zajímavou zprávu, která by vás mohla potěšit. Podle předního analytika a displejového experta v jedné osobě Rosse Younga totiž Apple v současnosti vyvíjí vyšší verzi Studio Displaye, kterou by chtěl prodávat právě mezi nynější verzi a Pro Display XDR a kterou by měl hlavně představit již relativně brzo.

Zdroj Younga tvrdí konkrétně to, že Apple Studio Display Pro se má od klasické verze Studio Displaye lišit v použitém panelu, kdy zatímco nynější verze má klasické LCD, Pro model má dostat do vínku panel s mini LED podsvícením, jako je tomu u Pro Display XDR. Oproti němu má nicméně i nadále disponovat “jen” 5K rozlišením a pravděpodobně i výrazně nižším maximálním jasem. Je nicméně otázka, jak se nasazení jiného typu panelu podepíše na celkovém designu produktu. Pro Display XDR totiž disponuje otvory na zadní straně kvůli chlazení zobrazovacího panelu, zatímco standardní Studio Display má záda plná po vzoru iMaců M1. Co se pak týče představení, to by měl mít Apple v plánu na letošní WWDC.

Ačkoliv v tuto chvíli můžeme jen hádat, jakou cenovku by mohl Apple u podobného produktu nasadit, při pohledu na ceny Studio Displaye a Pro Display XDR je jasné, že manévrovací prostor je tu obrovský. Nejsmysluplnější by nicméně byla cena pohybující se lehce pod hranicí 100 tisíc korun, jelikož by se jednalo o víceméně střední úroveň mezi Studio Displayem a Pro Displayem XDR, což by jim ve výsledku mělo i z hlediska technologických specifikací odpovídat. Vše ale ukáže samozřejmě až čas, který může plány Applu ještě mnohokrát změnit.