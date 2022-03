iPad Air 5 se ukázal v prvních testech výkonu. Jak na tom novinka je?

Ačkoliv první iPady Air 5 zamíří na pulty obchodů teprve tento pátek, již nyní se začínají na internetu objevovat jejich první výkonnostní testy. O ty se starají jak zaměstnanci Applu, kteří již mají novinky interně k dispozici, tak i zahraniční média a youtubeři, kterým je poskytl výrobce s předstihem taktéž, byť primárně na recenze a první dojmy (které dorazí pravděpodobně již dnes). A právě díky tomuto předčasnému testování si tak můžeme s předstihem udělat obrázek například o jejich výkonnosti.

O měření výkonu nových iPadů Air 5 se jako již tradičně stará aplikace Geekbench, v jejíž databázi se právě první výkonnostní testy již objevily. Novinka, která je v nich vedena jako iPad13,17, nicméně žádné překvapivé výsledky nezaznamenala a jen tedy naplnila to, co se od ní vzhledem k hardwarovým specifikacím čekalo – tedy jinými slovy to, že bude stejně výkonná jako iPady Pro představené v loňském roce. S těmi totiž sdílí iPad Air 5 stejný procesor ve formě základního M1, byť se rozchází v RAM paměti. Zatímco řadu Pro lze totiž nakonfigurovat až se 16 GB RAM (u modelů s vyšším úložištěm), iPady Air 5 si musí vystačit vždy “jen” s 8 GB RAM, což je však ve výsledku naprosto dostačující hodnota pro většinu uživatelů. Co se pak týče samotného geekbenchového měření, na výsledky z něj se můžete podívat v grafice níže.

Vzhledem k tomu, že jsou nové iPady Air výkonnostně srovnatelné s loňskými iPady Pro, je prakticky jasné, že z hlediska výkonu splňují potřeby naprosté většiny jablíčkářů. Apple u nich totiž dělal ústupky de facto jen v případě reproduktorů, šíře rámečků kolem displeje, šíře celkového těla, fotoaparátu nebo třeba Face ID. Pokud však uživateli tyto ústupky nevadí, ve výsledku zkrátka musí být z nových iPadů Air nadšen.