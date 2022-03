Výhružky i návštěvy agentů doma: Čemu museli v Rusku čelit lidé Applu a Googlu?

V souvislosti s aktuální ruskou invazí na Ukrajinu se odehrává řada změn také v oblasti IT a technologií. V některých případech se jedná o vypovězení služeb určitých společností občanům Ruska, jindy zase třeba o blokaci specifických stránek, aplikací a služeb ruskou vládou. Snahy o blokaci a zákaz „nevyhovujících“ a „nepohodlných“ služeb, aplikací či webů ze strany ruské vlády ale rozhodně nejsou záležitostí posledních dní. Podle nejnovějších zpráv se Rusko aktivně snažilo ovlivňovat práci některých technologických firem ještě před vypuknutím aktuálního konfliktu.

V rámci této snahy se ruská vláda podle všeho nebála ani výhružek vůči zaměstnancům společností Google a Apple v případě, že by jejím požadavkům nevyhověli. Vedoucí pracovníci společností Apple a Google, kteří sídlili v Moskvě, museli podle zpráv amerického deníku The Washington Post v září loňského roku čelit výhružkám kvůli jedné specifické aplikaci, která se údajně nelíbila samotnému Vladimíru Putinovi. Zmiňovaná zpráva hovoří mimo jiné také o tom, že odpovědní agenti neváhali osobně navštívit přímo místo bydliště daných pracovníků, kde jim vyhrožovali, že pokud do čtyřiadvaceti hodin nezařídí odstranění inkriminované aplikace z Google Play Store a App Store, hrozí jim vězení.

Vedení společnosti Google se rozhodlo ohrožené zaměstnance přepravit do hotelu, kde se ubytovali pod falešnými jmény, ani tam ale nebyli před agenty v bezpečí – ti jim přišli přímo do hotelu připomenout zkracující se lhůtu pro odstranění aplikace. S největší pravděpodobností se jednalo o agenty ruské tajné služby FSB, která je nástupcem nechvalně proslulé KGB. Riziko bylo příliš vysoké, proto se Google i Apple rozhodl požadavkům vyhovět, a aplikace byla během několika hodin odstraněna jak z App Store, tak i z Google Play Store. Aplikace, která Vladimíra Putina tolik rozlítila, sloužila podle dostupných zpráv například k vyvíjení protestních aktivit a registraci hlasů pro Putinovi a jeho režimu. Jak Google, tak i Apple nicméně i nadále v Rusku působil a snažil se jednat v souladu s vládními nařízeními, k razantní změně došlo až následkem invaze.