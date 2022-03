První zahraniční dojmy z iPhonů SE 3 jsou tu. Jak se novinka zatím líbí?

Nové iPhony SE 3. generace sice zamíří na pulty obchodů až v pátek, Apple však jako již tradičně rozpůjčoval poměrně velké množství těchto novinek zahraničním médiím a youtuberům, díky čemuž si tak o nich může svět udělat velmi pěkný obrázek s předstihem. Jak se tedy novinky poháněné čipsety Apple A15 Bionic a podporující 5G sítě zatím líbí?

Allison Johnson z The Verge pochválil nedávno představenou novinku za její působivý hardware, díky kterému se bez jakýchkoliv problémů rovná i těm nejlepším smartphonům dnešní doby. Zastaralý design modelu SE však bohužel dle něj zkrátka nelze přehlédnout, což je dle něj velká škoda, jelikož by se jinak jednalo o naprosto vynikající telefon. Široké rámečky kolem 4,7” LCD displeje s velkou horní i spodní bradou však holt nejdou jen tak přejít. Pokud však člověk zvládne design ignorovat, může se těšit kromě výkonu například i na velmi kvalitní fotoaparát, který je díky softwarovým vylepšením ve formě Deep Fusion či Smart HDR 4 dle slov recenzenta srovnatelný s iPhony 13 mini. Rozhodně se tedy nedá říci, že by se jednalo o vyloženě nezajímavý telefon.

Velmi podobný názor zastávají u iPhonu SE 3 i recenzenti z CNETu, kterým taktéž příliš nesedí jeho design, ale zato si pochvalují fotoaparát či výkon. Zároveň je poměrně zajímavé, jak se rozplývají nad Touch ID v Home Buttonu, jelikož je dle nich skutečně čas od času o poznání využitelnější než je tomu u iPhonů s Face ID. “Po několika letech používání iPhonů s Face ID mě velmi překvapilo, jak moc se mi používání Touch ID líbilo. Nikdy jsem si neuvědomil, jak moc mi tato technologie chybí. Například Apple Pay je s ním díky tomu, že na něj stačí jen přiložit prst po potvrzení platby radost využívat,” uvedl jeden z recenzentů CNETu. Nicméně zastaralý design mu zkrátka odpustit nelze a proto recenzent doufá v to, že jej nyní vidí u “nového” telefonu naposled.

