Procesor A16 Bionic mají letos dostat jen iPhony 14 Pro (Max)

Procesorová tradice iPhonů se možná blíží ke svému konci. Tak přesně takto by se daly ve zkratce zhodnotit nové informace, které před pár hodinami zveřejnil přední Apple analytik Ming-Chi Kuo. Ten se nechal konkrétně slyšet, že nejnovější generaci procesorů řady A dostanou jen některé iPhony.

Zdroje Kua konkrétně tvrdí, že se má Apple v plánu od letoška u procesorů pro iPhony chovat stejně jako to dělá již nějakou dobu u Apple Watch – tedy že začne nasazovat do svých nových telefonů čipy představené v předešlých letech. To konkrétně znamená, že zatímco čipsety A16 Bionic vyvíjené jakožto novou generaci čipů řady A mají letos dostat jen iPhony 14 Pro a Pro Max, levnější modely 14 a 14 Max se budou muset spokojit jen s čipsety A15 Bionic, které tepou ve všech iPhonech 13 (Pro) i nově představeném iPhonu SE 3. A15 je totiž výkonnostně na skvělé úrovni a pro Apple tedy nemusí dávat smysl jej nahrazovat výkonnějším, pokud nemá pro levnější iPhony 14 připraveny výkonnostně náročnější novinky.

Jelikož slyšíme o nové procesorové strategii u iPhonů 14 nyní vůbec poprvé, je třeba brát veškeré tyto informace s patřičnou rezervou. Pravdou nicméně je, že vzhledem k minulosti Applu a již zmíněným Apple Watch (potažmo iPadům) by podobné chování do budoucna absolutně nepřekvapilo. Až čas nicméně ukáže, zda se svou předpovědí analytik Ming-Chi Kuo trefil či nikoliv. A co myslíte vy, dostanou letos všechny iPhony 14 stejné procesory?