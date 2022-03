Jednu z nejlepších vychytávek iPadů mini 6 dostanou s iOS 15.4 všechny iPady

Když Apple na konci loňského roku světu představil novou generaci iPadu mini, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. Kompaktní tablety z jeho dílny totiž byly v minulosti celosvětově velmi oblíbené a právě nová generace modelu mini jim měla navrátit na pomyslné výsluní. O to navíc Apple usiloval nejen jejich designem či hardwarem, ale i softwarovými vychytávkami, které sice nemusely být na první pohled výrazné, celkovou ovladatelnost iPadu však poměrně výrazně zlepšily. A to dle všeho tak moc, že se nyní jednu z těch nejvýraznějších kalifornský gigant rozhodl nasadit do všech iPadů.

Jestli si něco majitelé iPadů mini 6 u svých novinek zamilovali, pak to je bezesporu variabilní fungování tlačítek pro ovládání hlasitosti, které se mění dle polohy tabletu a to konkrétně tak, že tlačítkem vpravo se vždy hlasitost zvyšuje, i když je tablet vzhůru “nohama”, zatímco levé snižuje. Při používání iPadu naležato pak horní tlačítko bez ohledu na to, zda jsou tyto ovládací prvky vlevo nebo vpravo, hlasitost vždy zvyšuje a spodní pak snižuje. Ve výsledku se tak jedná o velmi intuitivní vychytávku, která celkovou ovladatelnost hlasitosti u iPadu mini posouvá kupředu. A jelikož je tato novinka celkově velmi užitečná, rozhodl se jí Apple nasadit i do chystaného iPadOS 15.4 pro všechny tablety.

Nově tak nebude záležet na tom, v jaké pozici iPad zrovna držíte, jelikož tlačítka se vždy poloze přizpůsobí a budou tedy fungovat tak, jak bylo popsáno výše. Pokud byste si pak podobnou vychytávku aktivovat nechtěli, není problém ji v nastavení tabletu deaktivovat a využívat nynější fixní fungování jednotlivých ovládacích tlačítek. Ačkoliv se jedná ve své podstatě skutečně o drobnost, je jasné, že intuitivnost ovládání iPadu díky ní půjde strmě nahoru a je tedy rozhodně vítaná.

