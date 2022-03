Jak odstranit z macOS virtuální audio zařízení pro výstup zvuku

Pokud jste si někdy do macOS instalovali nějaký software související se zvukem, mohlo se vám stát stejně jako se to stalo v mém případě, že jste si nainstalovali zároveň také takzvané Virtuální audio zařízení pro výstup zvuku. Tato věc se do macOS nainstaluje spolu s aplikací většinou určenou pro nějakou správu audia. V mém případě se trojice virtuálních zařízení pro výstup zvuku objevila po instalaci software Rode Connect, pro připojení mikrofonů Rode Wireless Go. Problém s těmito zařízeními je celkem jednoduchý. Pokud používáte například AirPlay reproduktory, pak se vám může stát, že najednou nefungují, protože se právě virutální zařízení tváří jako hlavní výstup zvuku, i když ve skutenčosti neexistuje a nic přehrávat nemůže.

Problém je, jak tyto zařízení odstranit, obzvlášť pokud nechcete odstranit celou aplikaci, která je nainstalovala a i její odstranění často nemusí znamenat, že se odstraní i virtuální zvuková zařízení. Samotná zařízení, která se vám starají o zvukový výstup si můžete zobrazit buď přímo v nastaveních systému v sekci zvuk a zvukové výstupy nebo v aplikaci „Nastavení audio MIDI“, kterou neleznete v Launchpadu. Ani z jednoho místa však bohužel není možné tyto virtuální zvukové zařízení smazat. Naštěstí je však smazat můžete a to tak, že přejdete přes menuBar do Otevřít – Otevřít složku a zde zadáte cestu ke složce „/Library/Audio“. V té najdete několik složek mezi nimiž bude i složka Plug-Ins a v ní složka HAL. V té pak najdete názvy virtuálních audio zařízení, které stačí jednoduše smazat.

Poté již stačí jen restartovat Mac a vše bude fungovat bez těchto virutálních zařízení, které nebudou ani v Systém Preferences, ani v MIDI nastavení a pokud používáte AirPlay reproduktory, tak je budete opět moci používat na 100% bez jakéhokoli problému.