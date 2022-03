Recenze Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro: Jednoduše skvělý pomocník

Moderní doba nám přináší vymoženosti, o kterých by se nám třeba ještě před patnáci lety zřejmě ještě ani nesnilo. Jedněmi z těch nejužitečnějších jsou pak bezesporu chytré doplňky do domácnosti v čele s robotickými vysavači, které dokáží samy vysát a navrch třeba i vytřít podlahu a to ve velmi vysoké kvalitě. A právě jeden takový kousek nám nedávno dorazil do redakce na testy, kterých jsem se vzhledem k tomu, že právě ideálního robotického parťáka domů vybírám, s chutí zhostil. Řeč je konkrétně o žhavé novince z dílny čínského Xiaomi ve formě Mi Robot Vacuum Mopu 2 Pro – tedy nástupce jednoho z nejoblíbenějších robotických vysavačů tohoto výrobce. Jak na tom tedy novinka je?

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do rozboru reálného testování nového vysavače od Xiaomi, posvítíme si na něj z hlediska technických specifikací. Jedná se o tvarově zcela klasický kruhový vysavač s předním “nárazníkem”, velkým spodním nasávacím kartáčem a malým kartáčkem sloužícím pro vmetání nečistot pod tělo zařízení. V prostoru se vysavač orientuje pomocí laserového systému LDS nebo chcete-li LiDARu, který můžete znát například z iPhonů. Tento typ orientace v prostoru zajišťuje vysavači extrémně přesné rozpoznávání jeho okolí, díky čemuž je tak schopný mnohem lépe reagovat na překážky kolem sebe, do kterých díky tomu nenaráží tak často jako méně moderní vysavače spoléhající na kamerový systém vSLAM.

Vysavač si dle slov výrobce poradí se všemi druhy podlah s tím, že je zvládá kromě vysávání s maximálním sacím výkonem 3000 Pa i vytřít skrze mopovací modul. Nechybí mu senzory pro rozpoznání schodů (a tedy možného pádu z nich), dostatečný výkon pro překonání překážek do výšky 2 cm či třeba HEPA filtr spolu se 450m prostorem pro sběr nečistot. Vytírání je pak zajištěno přídavným “modulem” na vodu se hadrem na spodní straně.

Fotogalerie Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA3 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA4 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA5 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA6 Vstoupit do galerie

Co se týče konektivity, o tu se stará integrovaný WiFi modul ve vysavači, kterým se při prvním nastavování spojí s domácí WiFi na 2,4GHz pásmu. Toto spojení zajistí následnou komunikaci vysavače s vaším telefonem skrze mobilní aplikaci Mi Home a to i na dálku – tedy jinými slovy mimo dosah vaší domácí WiFI sítě. Vysavač si tedy můžete s trochou nadsázky kontrolovat (a to včetně spouštění úklidu) odkudkoliv na světě – stačí mít jen přístup k internetu.

Zatímco průměr těla robotických vysavačů nehraje příliš velkou roli (u tohoto modelu je nicméně konkrétně 353 mm), jejich výška je kvůli nábytku v domácnostech klíčová. U tohoto modelu je nicméně třeba říci, že se vleze takřka pod cokoliv, jelikož je vysoký pouhých 96,5 milimetrů. Fajn je i to, že váží jen 3,6 kilogramu, díky čemuž jej tak není problém v případě nutnosti přenášet. O napájení se stará velký 5200 mAh akumulátor, který zajistí vysavači klidně několikahodinový provoz při maximálním sacím výkonu. Nabíjení je zajištěno klasickým nabíjecím dockem s piny, kterých se vysavač dotkne při nabíjení svými zády a tím se začne nabíjet. Fanoušky chytrých domácností pak určitě potěší podpora Google Assistanta a Alexy od Amazonu.

Standardní cena vysavače Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro je 10490 Kč. Díky slevovému kódu na konci tohoto článku jej nicméně seženete levněji.

Zpracování a design

Abych byl upřímný, design je jednou z věcí, která je dle mého u robotických vysavačů naprosto klíčová. Jedná se přeci jen o nedílné doplňky interiéru, se kterými se v něm člověk setkává ať už při jejich luxování, tak třeba jen ve chvílích, kdy jsou “zaparkované” ve svých nabíjecích stanicích, takže by do něj měly jednak zapadat a jednak by se měly i jejich majiteli líbit. A pokud máte rádi minimalistický design, garantuji vám, že se vám Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro líbit bude. Designově se totiž jedná o opravdu krásný minimalistický kousek, který (minimálně v bílé variantě, kterou jsem měl možnost recenzovat) parádně zapadá do minimalisticky řešených modernějších interiérů. Líbí se mi, že se u něj výrobce rozhodl pro nasazení primárně zaoblených křivek a kombinace matného plastu s vysokým leskem na horní straně vysavače. Zkrátka a dobře, skutečně líbivý kousek.

Vytknout nemám ve výsledku co ani z hlediska zpracování. Model Pro je druhou nejvyšší řadou nové generace vysavačů Xiaomi a právě to se zřejmě na jeho zpracování odráží. Ani při jeho blízkém zkoumání u něj nenarazíte na výrobní ústupky, které by vás mohly byť sebemíň znepokojit, nedej Bože které by se projevily na jeho funkčnosti. Zde tedy není skutečně vysavači co vyčíst.

Fotogalerie Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA16 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA17 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA18 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA19 +2 fotky Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro LsA20 Vstoupit do galerie

Testování

Používání vysavače je extrémně jednoduchou záležitostí. Poté, co jej poprvé spustíte a propojíte dle instrukcí s mobilní aplikací (která je bohužel pro někoho v angličtině) můžete de facto okamžitě začít s vysávání. Při prvním spuštění úklidu je optimální, abyste měli byt uzpůsoben tak, aby se v něm vysavač dostal na veškerá místa, která budete v budoucnu po něm vyžadovat uklízet, jelikož si je díky tomu hned “na první dobrou” zanese do virtuální 2D mapy, která následně slouží ke správě úklidu i jeho sledování. Musím říci, že i díky LiDARu je mapování bytu či domu jednak velmi rychlé a jednak velmi přesné, díky čemuž nejenže vysavač zbytečně nenaráží do svého okolí více než je zdrávo, ale hlavně vám umožní díky přesnému zmapování prostoru de facto dokonale umístit softwarové neviditelné zdi, popřípadě nastavit velmi přesně zóny, ve kterých nemá celkově luxovat či jen vytírat. Může se to možná zdát jako samozřejmost, ale vězte, že mi rukama prošlo již spoustu robotických vysavačů a právě jejich nedokonalé mapování bylo ve výsledku hlavním důvodem k tomu, proč bylo jejich následné využívání spíš zkouškou mých nervů než úklidovou pomocí. Nepřesné mapy totiž přináší nepřesná možnosti správy prostoru a tedy ve výsledku problémy počínaje pouhým narážením do něčeho, do čeho úplně nechcete narážet a konče třeba klidně zásekem vysavače na místech, ze kterých se zkrátka nedostane.

Super je, že mapování prostoru probíhá v podstatě při každém pohybu, díky čemuž je tak mapa nejenže neustále upřesňována, ale v případě potřeby i upravena dle jakýchkoliv změn v prostoru – tedy třeba po přestěhování nábytku a tak podobně. Zmapované prostory si navíc můžete v aplikaci jednoduše upravovat například rozdělením na sekce, pokoje a tak podobně, díky čemuž lze například ve výsledku uklízet v určitých pasážích příbytku více než jinde a tak podobně. Možností je zkrátka hromada, ale upřímně – naprostá většina z vás bude stejně prakticky pořád využívat ty nejzákladnější programy ve formě vysávání, mopování, potažmo kombinace a to maximálně tak v kombinaci s načasováním a vytvořením rozvrhu.

Fotogalerie aplikace vysavac 1 aplikace vysavac 2 Vstoupit do galerie

Ačkoliv jsem vysavač zkoušel na celé řadě povrchů, nejvíc času jsem s ním strávil na klasické laminátové podlaze a dlažbě – tedy na površích, které je třeba kromě vysávání čas od času i vytřít. Jak vysávání, tak vytírání zvládá vysavač opravdu parádně a zcela upřímně řečeno, skoro tak dobře jako člověk. Ano, dokonalého výsledku se ne vždy dočkáte, jelikož třeba podlaha od něčeho pokapaná či “zaťapkaná” mokrýma nohama vyžaduje silnější přítlak než mop nabízí, nicméně standardní znečištění a setření prachu, vlasů a tak podobně zvládá vysavač levou zadní. A zcela otevřeně, i přes drobné mopovací nedostatky se opět jedná zřejmě o ten nejlepší vysavač s funkcí mopu, který jsem měl dosud v ruce. Prakticky všechny, které jsem doposud testoval, totiž fungovaly v mých očích de facto jen tak, že si namočily spodní vytírací hadr a ten nějakým způsobem pod sebou bezmyšlenkovitě táhly. Tento model však využívá speciální vytírací technologii založenou na vysokofrekvenčním rozkmitání mopovacího hadru v kombinaci s vysokým přítlakem k podlaze, čímž má dle slov výrobce velmi zdařile simulovat klasické fyzické vytírání.

Zajímá-li vás rychlost luxování, musím říci, že ta je skutečně skvělá. Vysavač jsem testoval konkrétně ve zhruba 60metrovém bytě, který je zcela standardně vybaven nábytkem a jiným vybavením, které jeho “vysávací plochu” srazilo i v kombinaci s vytvořením zakázaných zón zhruba na 45 metrů čtverečných. A jak dlouho tuto plochu, která je z hlediska nábytku relativně komplikovaná, vysává a mopuje? Zhruba 45 minut s tím, že při maximálním tahu vysávání a maximálním uvolňování vody z mopu (samozřejmě při obou funkcích aktivních současně) stojí jedno vysávání vysavač zhruba 30 % jeho akumulátoru. Ve výsledku by tak neměl mít vysavač problém vyluxovat i více než 3x větší plochu, což je naprosto parádní. Za zdařilou lze navíc označit i hlučnost vysavače, která není ani při maximálním tahu vysavače přespříliš vysoká. Při mopování byste pak dle mého dokonce neměli problém ani usnout.

Abych však jen nechválil, jsou tu dvě věci, které mě osobně trošičku zklamaly, byť se nejedná o nic až tak extrémního. Poměrně zajímavé je, že obě mají stejného jmenovatele – konkrétně neschopnost vysavače zachytit svými senzory předměty stojící na úzkých nožkách. Doma mám konkrétně vysoké květináče stojící na železných nožkách a podobně řešené konferenční stolky u pohovky. Bohužel, ani jeden z těchto předmětů není vysavač schopen při projíždění prostorem zachytit, což ve výsledku znamená, že do nich narazí. Na tom by nebylo nic až tak šíleného, kdyby si však náraz na daném místě zapamatoval a pak se tam choval obezřetněji. To se ale bohužel neděje, což mě osobně celkem irituje, protože třeba právě květináče jsou relativně vratké a při troše štěstí by je byl schopný vysavač převrátit. A právě v tuto chvíli přichází na scénu druhý problém, kterým jsou konkrétně zakázané uklízecí zóny. Na jejich funkčnost nemůžu říct ve výsledku prakticky nic špatného, jelikož po jejich nastavení je vysavač míjí naprosto dokonale (až bych možná řekl, že i zbytečně moc, ale lepší víc než méně). Je však celkem škoda, že i nejmenší zakázaná zóna, která lze přes aplikaci nastavit, je poměrně velká a vám tak nezbude nic jiného než si s ní pohrát a například její část skrýt do zdi, máte-li tu příležitost. Pokud pak nic takového nejde, holt se musíte smířit s tím, že ač předmět v zakázané zóně zabírá třeba jen 5×5 cm, nebude vysát celý její prostor, který je odhadem minimálně 30 x 30 cm. Rozhodně by tedy nebylo od věci, kdyby se Xiaomi podařilo vysavač učinit k k zakázaným zónám citlivější.

Jako ne zcela ideální je dle mého rovněž vypouštění vody z mopovacího nástavce. Ač jsem se snažil přijít na to, jak z něj vodu dostat jednoduše, bohužel jsem nepřišel na jiné řešené než „vytřepání“ otvorem, kterým vodu do nástavce napouštíte, což není úplně jednoduché, jelikož je nástavce relativně členitý.

Resumé

Jak tedy nový Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro závěrem zhodnotit? Zcela upřímně jej vnímám jako jeden z nejlepších robotických vysavačů současnosti, kterému není ve výsledku moc co vytknout. Jeho čistící schopnosti jsou na velmi vysoké úrovni, ovladatelnost přes aplikaci skvělá, design povedený a výdrž taková, že vystačí i na nadprůměrně velké byty. Novinka mě zaujala popravdě natolik, že se s ní nejspíš po recenzi nerozloučím, ale nechám si jej doma uklízet napořád. Nenapadá mě totiž ve výsledku nic, co víc bych si mohl od vysavače v podobné cenové kategorii přát.

Slevový kód

Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí jsme si pro vás na všechny vysavače řady Vacuum-Mop 2 připravili slevový kód na 10% slevu. Tu získáte poté, co zadáte do pole pro slevový kód „LSAvacuum„. Ale pozor, platí jen pro 10 nejrychlejších z vás.