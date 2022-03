7 zajímavostí o Češích na internetu

Sdružení pro internetový rozvoj vydalo velice zajímavou statistiku pojednávající o Češích na internetu. Zřejmě každý z nás používá internet každý den a svůj život si bez něj již nedokáže představit. Data jsou velmi pěkně zpracována a celou práci naleznete pod tímto odkazem. Nyní už se pojďme podívat, jak Češi na internetu „řádí“.

Zajímavou statistikou je, že 8 027 158 Čechů starších 10 let se připojuje k internetu denně, což je 84 % z 9 561 721 možných. 80 % z nich si internet prohlíží skrze mobilní zařízení. 99 % Čechů ve věku 10 až 40 let internet používá. Nejčastěji Češi vyhledávají zpravodajství. Dále pak HP rozcestníky, databáze a katalogy, TV, e-shopy či třeba i bulvární magazíny. Zajímavá je i statistika ohledně vzdělání. 99 % všech žáků základní školy internet pravidelně používá. 97 % lidí s vysokoškolským vzděláním používá internet. Celkem také 92 % lidí se středoškolským vzděláním, 72 % vyučených a se základním vzděláním (i nedokončeným) používá internet 61 % lidí. Pokud jde o čas strávený na internetu, dělá to průměrně 990 minut týdně. 46 % lidí pak věnuje aspoň 10 % času stráveného na internetu cizojazyčným serverům.

Celkem 54 % internetových uživatelů platí na internetu platební kartou online. Nejčastěji se platí videostreamovací služby, poslech hudby a hraní online her. Statistika zhodnotila i četnost používání aplikací na chytrých telefonech. Prakticky denně nejčastěji uživatelé používají internetový prohlížeč, a to z 80 %. Ze 73 % denně používají aplikace na posílání zpráv, ze 66 % e-mail, ze 63 % zpravodajství a 67 % patří sociálním sítím. Podíváme-li se poté na statistiku, zda výše uvedené aplikace používají lidé přes internetový prohlížeč, aplikaci nebo přes obojí, tak přes internetový prohlížeč Češi nejvíce vyhledávají zprávy a informace, a to ze 74 %. Přes aplikace se nejvíce hrají hry. Tento poměr činí 92 %. Přes obojí nejčastěji probíhá zasílání zpráv. Konkrétně pak z 91 %. Internetové bankovnictví ze 78 %. Nejlepší bude se na výčet podívat v galerii nad tímto odstavcem, kde je celý průzkum rozčleněn do 7 samostatných sekcí.