Niceboy rozšiřuje segment produktů pro práci doma i v kanceláři

Tisková zpráva: Po konferenčních mikrofonech a webkamerách přidává značka Niceboy další produkty do segmentu produktů pro kancelář a home office. Cílem je nabídnout produkty s jednoduchým a pohodlným užíváním, které lidem zpříjemní a usnadní jejich každodenní práci. Jako rozšíření této kategorie Niceboy přináší bezdrátovou myš M10 a klávesnici K10, které nabízí také ve společném setu.

Kompaktní bezdrátová myš do ruky i na cesty

Niceboy M10 je stylová bezdrátová myš do domácnosti i do kanceláře. S kompaktními rozměry a hmotností pouhých 65 gramů si tuto myš oblíbí i všichni uživatelé, kteří musí často cestovat. K přenosu dat slouží 2,4 GHz bezdrátová technologie a stačí tak jen do počítače zasunout bezdrátový USB přijímač, který je součástí balení. Pohyb myši Niceboy M10 pak snímá rychlá a přesná optická technologie. Ergonomický design myši padne přirozeně do ruky. Navíc je uzpůsobena tak, aby při úchopu neustále držela v neutrální pozici, s myší Niceboy M10 by vás tak ani při celodenní práci nemělo bolet zápěstí.

Klíčové vlastnosti myši Niceboy M10:

Bezdrátová myš s optickým senzorem

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost 65 gramů

Plug & Play připojení přes bezdrátový USB přijímač

Šest tlačítek

Provoz na AA baterii

Ergonomický tvar

Určena pro praváky

Tři úrovně citlivosti DPI (800/1200/1600)

Klávesnici Niceboy M10 zakoupíte za 249 Kč zde

Multimediální klávesnice s tichým chodem

Niceboy K10 je bezdrátová multimediální klávesnice pro každodenní využití. Tenké tělo v elegantním černém provedení je osazeno 121 klávesami včetně multimediálních kláves a numerického bloku. Pokročilá 2,4 GHz bezdrátová technologie propůjčuje klávesnici Niceboy K10 flexibilitu a osvobození od kabelů, pro spojení s počítačem slouží bezdrátový USB přijímač. Základ kláves tvoří Chocolate spínače, které garantují tichý a měkký chod a dlouhou životnost až 10 milionů úhozů. Nízkým profilem kláves Niceboy K10 vyhovuje všem, kteří preferují maximálně jednoduchou hmatovou odezvu. Dotyková plocha kláves má kulový tvar odpovídající konečkům prstů pro jistější psaní.

Klíčové vlastnosti klávesnice K10:

Bezdrátová multimediální klávesnice

Česká a slovenská lokalizace kláves

Standardní rozložení 121 kláves

Plug & Play připojení přes bezdrátový USB přijímač

Nízkoprofilové klávesy s tichými Chocolate spínači

Provoz na AAA baterie

Multimediální klávesy

Sklopné nožičky pro nastavení výšky klávesnice

Klávesnici Niceboy K10 zakoupíte za 549 Kč zde

K dostání je i zvýhodněný set myši M10 a klávesnice K10 za 699 Kč zde