5 filmů na iTunes, které tento víkend získáte se slevou (11. 3. 2022 – 13. 3. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Jackie Brownová

Jackie Brown si vylepšuje svůj skrovný plat letušky pašováním hotovosti do USA pro pašeráka zbraní Ordella Robbieho – až ji jednoho dne na letišti zatknou agent ATF a losangelský policista. Policie jí hrozí vězením, jestli jim nepomůže dostat Ordella. S pomocí jí nakloněného soudního ručitele Jackie vymyslí, jak znepřátelené strany navzájem využít. Situace je navíc komplikovaná tím, že Ordellovi společníci Louis Gara a Melanie Ralstonová mají svoje vlastní želízko v ohni. Tím, že naooko spolupracuje s oběma stranami, se Jackie snaží přelstít všechny a zachránit pro sebe půl milionu dolarů.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Jackie Brownová pořídíte zde.

KILL BILL: VOL. 1

Uma Thurman (Pulp Fiction), Lucy Liu (Charlie’s Angels, Chicago) a Vivica A. Fox (Two Can Play That Game) v hlavních rolích tohoto úžasného, akcí napěchovaného filmu o brutální zraze a epické pomstě.Čtyři roky poté, co ji kulka zasáhla do hlavy na její vlastní svatbě, se Nevěsta (Thurman) probudí z kómatu a rozhodne se, že nadešel čas odplaty… a pomsty! Rozhodnutá skončit tento zabít-nebo-se- nechat-zabít zápas, který nezačala, pronásleduje svého vlastního bývalého šéfa Billa i smrtonostné komando mezinárodních zabijáků, kteří krvavý útok mají na svědomí.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film KILL BILL: VOL 1 pořídíte zde.

KILL BILL: VOL. 2

Dvě jména už může Nevěsta vyškrtnout ze své černé listiny a vrátit se k honu za spravedlností, s hledáčkem tentokrát zamířeným na Budda a Elle Drivera – jediné přeživší z komanda nájemných vrahů, kteří ji zradili o čtyři roky dříve. Celé to vede ke konfrontaci s Billem, Nevěstiným bývalým šéfem a tím, kdo nařídil její popravu.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film KILL BILL: VOL. 2 pořídíte zde.

Ghost in the Shell

V blízké budoucnosti je major (Scarlett Johanssonová) první svého druhu: člověk zachráněný před děsivou nehodou, kyberčlověk, který má coby dokonalý voják zastavit ty nejnebezpečnější zločince na světě. Když ale terorismus dosáhne nové úrovně, která zahrnuje schopnost proniknout do mysli lidí a ovládat je, jedině major tomu dokáže zabránit. Zatímco se major připravuje na střet s novým nepřítelem, zjistí, že jí lhali: její život nebyl zachráněn, ale ukraden. Nezastaví se před ničím, aby získala zpět svou minulost, přišla na ty, kteří jí to provedli a zastavila je, než to samé udělají i jiným. Natočeno podle mezinárodně úspěšného japonského komiksu “Ghost in the Shell.“

59,- vypůjčení, 49,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Ghost in the Shell pořídíte zde.

Eurotrip

Scott Thomas je dobrý student a hodný kluk, který právě dokončil střední školu a chystá se na medicínu. Jenže jeho přítelkyně mu dá kopačky hned po maturitě, a když se s tím Scott svěří Mikovi, svému „dopisovacímu“ kamarádovi z Německa, k jeho překvapení mu Mike začne dělat návrhy. Scotta to rozčílí a s Mikem přeruší veškerý kontakt. Jenže pak zjistí, že Mike je ve skutečnosti Mieke a pravděpodobně je to dívka jeho snů. S kamarádem Cooperem se proto vydává na bláznivou cestu Evropou za svou pravou láskou.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Eurotrip pořídíte zde.