Kdy vyjde iOS 15.4 a další nové OS

Kdy vyjde iOS 15.4 sice tuší svět od úterní Apple Keynote, avšak bohužel „jen“ obrysově. Kalifornský gigant se totiž na své první letošní konferenci rozhodl oznámit jen a pouze to, že se tak stane „příští týden“, tedy někdy mezi 14. a 18. březnem. Nicméně díky jeho strategii vydávání nových verzí OS, které se drží již řadu let, si lze leccos dovodit o datu vydání již nyní. Jaké jsou tedy nejpravděpodobnější možnosti vydání?

Kdy vyjde iOS 15.4

Hned na úvod je třeba ještě jednou zdůraznit, že Apple přesný termín představení neoznámil a je tudíž třeba brát následující řádky jen jako úvahu opírající se o jeho jednání z minulosti. Abychom se k nejpravděpodobnějším termínům dostali, je nejprve třeba vyloučit dny, které jsou pro vydání nevhodné. Na mysli máme konkrétně pátek 18. března, jelikož v tento den startují hned ráno prodeje nových produktů, ve kterých nové verze OS poběží, kvůli čemuž Apple musí s předstihem na nový OS převést i svou uživatelskou základnu. Druhým velmi nepravděpodobným dnem je pak čtvrtek 17. března a to z de facto stejného důvodu – čtvrteční vydání by totiž znamenalo, že Apple nedá svým uživatelům příliš času na upgrade, což by se mohlo projevit nadcházející den jako problematické například při potenciálních návratech z nových zařízení na staré se starším OS a tak podobně. Ve výsledku nám tak zbývají jen tři dny – pondělí 14., úterý 15. a středa 16. března. Nejpravděpodobnějším pro vydání softwarové aktualizace se pak v tuto chvíli jeví pondělí, jelikož právě v pondělky Apple v poslední době rád vydává větší updaty, což iOS 15.4 bezesporu je. Pokud bychom si tedy měli na nějaký den vsadit, pak je to pondělí 14. března s tím, že druhým nejpravděpodobnějším termínem je pak hned úterek. Středa totiž příliš obvyklá pro vydávání updatů není. Co se týče novinek, iOS 15.4 toho na iPhony donese relativně dost zajímavého. Pět nejzásadnějších novinek z tohoto systému jsme si rozebrali podrobně v tomto článku. Pokud vás tedy zajímá, na co se můžeme těšit, určitě si jej přečtěte,