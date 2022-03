Pokud patříte mezi uživatele operačního systému iOS již delší dobu, tak si rozhodně pamatujete na starší rozhraní domovské obrazovky, které se oproti tomu dnešnímu v mnohém lišilo. Kromě domovské obrazovky se lišila například také uzamčená obrazovka, společně s ovládacím a oznamovacím centrem. Velké změny pro domovskou stránku pak mimo jiné přišly i v rámci iOS 14, kdy jsme se konkrétně dočkali přepracovaných widgetů, které lze navíc umístit na jednotlivé plochy mezi ikony aplikací, společně s knihovnou aplikací, kterou mnoho uživatelů nenávidí a mnoho naopak miluje – neexistuje nic mezi tím.

Jak na iPhone přidat stejnou aplikaci vícekrát na plochu

Ještě před tím, než přišla knihovna aplikací, tak jsme měli veškeré aplikace vyskládané na jednotlivých plochách. Někdo si aplikace řadil podle abecedy, někdo podle využívání, někdo podle typu – možností bylo více než dost. S knihovnou aplikací se však můžete zbavit těch aplikací, které nevyužíváte tak často. V knihovně aplikací se veškeré aplikace seřadí do jednotlivých kategorií, kde je najdete, popřípadě je můžete vyhledat i pomocí vyhledávání nahoře. Knihovna aplikací však mimo jiné přišla s ještě jednou zajímavou novinkou, a to s možností pro umístění stejné aplikace vícekrát na plochu. Pokud byste chtěli zjistit, jak na to, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli na domovskou stránku.

Jakmile tak učiníte, tak přejeďte prstem úplně doprava, až se ocitnete na knihovně aplikací.

až se ocitnete na Zde si vyhledejte aplikaci, kterou chcete na plochu umístit, a podržte na ní prst.

kterou chcete na plochu umístit, a Následně, jakmile se ozve haptická odezva, tak aplikaci přesuňte doleva, pryč z knihovny aplikací.

Pak už jen stačí, abyste si aplikaci umístili na tu plochu, na kterou chcete.

Jakmile umístíte první aplikaci, tak postup opakujte, čímž postupně dostanete na plochu více ikon stejné aplikace.

čímž postupně dostanete na plochu více ikon stejné aplikace. Nakonec, po umístění všech ikon, klepněte vpravo nahoře na Hotovo.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete na domovskou obrazovku vašeho iPhonu umístit více stejných aplikací vedle sebe. Občas je nutné proces zopakovat – buďte trpěliví, jelikož občas může ikona aplikace zmizet. Pokud máte problém s vyhledáním aplikace v knihovně aplikací, tak se nebojte využít vyhledávání v horní části obrazovky. I odsud, po vyhledání, můžete aplikaci prstem chytit, a poté ji na plochu domovské obrazovky přesunout. Tento postup pro přidání více ikon stejné aplikace na plochu se může hodit například tehdy, pokud chcete mít aplikaci k dispozici k rychlému přístupu na vícero stránkách, popřípadě pokud byste si například chtěli z někoho vystřelit.