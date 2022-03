iPhone SE 3 RAM: Víme, kolik operační paměti nabízí nový levný iPhone

Ačkoliv Apple v úterý večer při představení iPhonu SE 3 světu neprozradil, jakou RAM paměť do něj nasadil, a tento údaj chybí i na mikrostránce nabízející jeho technické specifikace, již tuto věc známe. Kalifornský gigant ji totiž zveřejnil v rámci poslední bety nástroje Xcode 13.3, který slouží pro vývoj aplikací. Jedná se tedy ve výsledku o 100% ověřenou hodnotu.

Fotogalerie iPhone SE 3 0 iPhone SE 3 1 iPhone SE 3 3 iPhone SE 3 4 +5 fotek iPhone SE 3 5 iPhone SE 3 6 iPhone SE 3 7 iPhone SE 3 8 Vstoupit do galerie

4 GB RAM paměti. Tak přesně tolik nasadil Apple do nových iPhonů SE 3 k loňskému čipsetu A15 Bionic. Jedná se tedy o tutéž hodnotu, kterou nabízí i iPhony 13 (mini), díky čemuž by tak měly být nové SE 3 v multitaskingu stejně výkonné jako právě “třináctky”. Od iPhonů 13 Pro pak dělí iPhone SE 3 rozdíl 2 GB, což by však mělo ve výsledku neměla naprostá většina uživatelů ani pocítit, jelikož kromě multitaskingu je vyšší RAM u iPhonů řady Pro nasazena i například kvůli pokročilejší fotosoustavě náročnější na softwarovou postprodukci či proto, aby se na ní lépe editoval obsah i ručně.

Ačkoliv v současnosti nemáme zatím v ruce žádné benchmarkové testy, v minulosti platilo, že bez ohledu na RAM paměť byly iPhony SE (nebo obecně iPhony s LCD) papírově o něco málo výkonnější než iPhony s OLED, jelikož displeje s nižším rozlišením jsou logicky méně náročné na výkon. Je nicméně otázkou, zda se Apple nerozhodne A15 Bionic trochu podtaktovat, aby byl papírově slabší než ten, který tepe v prémiových modelech za třicet tisíc korun. Jasno ostatně budeme mít již brzy – počínaje zítřejší 14. hodinou totiž startují předobjednávky s tím, že k prvním majitelům se novinky dostanou o týden později.