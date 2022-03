Apple propaguje konkurenta své vlastní služby TV+

Před pár dny, konkrétně 8. března 2022, se konala vůbec první letošní Apple Keynote. Pravdou ale je, že v tento den se toho událo o mnoho více. Kromě zmíněné konference od Applu připadá na 8. března také Mezinárodní den žen – zde to ale pořád nekončí. V tohle datum totiž mimo jiné došlo také k vypuštění služby HBO Max pro veřejnost, o čemž jsme vás samozřejmě informovali. Aktuálně už je tedy dosti pravděpodobné, že si HBO Max, nástupce služby HBO GO, užíváte plnými doušky. Pokud si navíc HBO Max předplatíte do konce března, tak získáte lepší cenu, tudíž nejde úplně odolat.

Ve světě filmových streamovacích služeb každopádně samozřejmě i nadále vládne Netflix, který má největší tržní podíl. I tak se dá ale říct, že má Netflix hojnou konkurenci, a to například v podobě zmíněného HBO Max, dále  TV+, Prime Video, Disney+ a další. Očekává se tedy, že tržní podíl Netflixu bude postupně klesat, jelikož mnoho předplatitelů minimálně vyzkouší také jiné nové služby s odlišným obsahem. Pokud předplatitelům některá nová služba bude vyhovovat, tak je pravděpodobné, že tu předchozí zruší, aby zbytečně neutráceli. Je přirozené, že se všechny streamovací služby snaží růst a navzájem se různě předhánět. Asi se ale ještě nestalo, že by nějaká služba propagovala tu druhou, aby se dostala mezi více potenciálních zákazníků.

Pokud patříte mezi jedince, kteří mají alespoň jedno Apple zařízení, a zároveň si necháváte posílat novinky z jablečné společnosti e-mailem, tak vám včera dost možná jedna taková novinková zpráva přišla. Konkrétně pocházela z App Storu a když jsem ji osobně otevřel, tak mi tak nějak spadla brada. Apple totiž do tohoto e-mailu, ve kterém čas od času propaguje zajímavé aplikace z App Storu, umístil na první místo HBO Max. Kromě toho také umístil informace o spuštění této služby přímo do předmětu e-mailu. Součástí zprávy je pak informace o startu HBO Max a o produkcích, které v této službě mají svůj obsah. Níže pak v tělu zprávy najdete ještě tipy na další zábavné aplikace. Tento krok se mi ze strany Applu zdá vskutku zvláštní – je to jako byste upřednostnili cizí dítě před tím vaším, anebo jako by v roce 1966 před závodem Le Mans automobilka Ferrari propagovala Ford, popřípadě naopak. Myslím si, že HBO Max tedy za tuto „reklamu“ muselo zaplatit opravdu nehoráznou částku.