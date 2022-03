Rychlé bezdrátové nabíjení vašich zařízení má snadné řešení

Komerční sdělení: Svět Apple zařízení nabízí mnohé zlepšováky a vychytávky, které nám dokáží zpříjemnit a usnadnit jejich používání. Jeden takový produkt si dnes představíme a podíváme se na jeho přínos, díky kterému si i vy řeknete, že by si váš noční stolek zasloužil nového parťáka.

Známe to všichni, po příchodu domů nám většina našich zařízení dává jasně najevo, že baterka už nemá dostatek energie a je nejvyšší čas připojit naší elektroniku do sítě. Potřebujeme tedy kabel na iPhone, na Apple Watch, na AirPods, nehledě na to, že jsou ideálně všechny zamotané do sebe, což už je taková každodenní klasika, s jakou se musíme potýkat. Je to úděl kabelů – prostě se zamotávají, překáží a dokáží být otravné. Pro tento problém už ale existuje řešení, které ho dost výrazně minimalizuje.

Bezdrátový stojánek kombinuje funkce, které sliboval už kdysi i Apple se svou nabíječkou AirPower. Ta se ale bohužel nikdy nezrealizovala. Nápad to však rozhodně nebyl neproveditelný, protože přesně takovou nabíječku tu dnes máme a je skvělá.

Co náš stojánek tedy vlastně umí? Umožňuje všechny naše kabely schovat do šuplíku, protože už je nebudeme potřebovat. Pohodlně totiž spojí všechny nabíječky do jedné a ještě u toho působí elegantně. Nabízí bezdrátové nabíjení až pro 2 iPhony, nechybí ani konektor pro Apple Watch a myslelo se i na sluchátka AirPods, které zde také mají své místo na vestavěném lightningu. Samozřejmostí je také podpora rychlého nabíjení (až 2x 10 W). Nabíječka je skladná a stojánek se dá pohodlně složit do velmi kompaktního provedení, což oceníme zejména na cestách. Za skvělý benefit lze považovat i fakt, že se dá stojánek použít jak v horizontální, tak i vertikální poloze. Součástí balení je i kabel USB-A / USB-C, který při používání umístíme do výstupního USB-C konektoru nabíjecí podložky.

Bezdrátovou Qi nabíječku se stojánkem pořídíte v černém nebo bílém provedení. Pro správné fungování si nezapomeňte pořídit také silnější 20W zdroj na nabíjení, vhodný kandidát je bezesporu například 24W adaptér Baseus s podporou QuickCharge.

Nabíječka samozřejmě podporuje všechny telefony a zařízení s podporou bezdrátového nabíjení. Nemusíte se tak limitovat pouze na značku Apple. Pokud má například vaše drahá polovička telefon od jiného výrobce, není to vůbec žádnou překážkou.

Překážkou není ani to, pokud máte iPhone 7 a starší. Jestli se i vám toto řešení zamlouvá, stačí si koupit takzvaný Qi přijímač, jenž už jen stačí zapojit do Lightning konektoru vašeho iPhonu. Samotný přijímač poté stačí umístit například pod kryt a vše bude fungovat i vám. Modely iPhone 8 a novější žádné další příslušenství pro funkčnost nepotřebují. Přijde vám, že by tento typ nabíječky neměl chybět u vás na stole? Pak nezbývá nic jiného, než si udělat radost a využít slevu -33 %, se kterou může být vaše za pouhých 999 Kč.