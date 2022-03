Nový Mac Studio v nejvyšší konfiguraci stojí téměř čtvrt milionu, přesto je vyprodaný

Že se Apple nebojí u svých vrcholných počítačů nasadit neméně vrcholné ceny jsme si za posledních několik let už zvykli. Ostatně, s cenami rovnajícími se v případě iMacu Pro novému autu a Macu Pro pak (v té době) novému menšímu bytu se není čemu divit. Není proto žádným překvapením, že ani včera představený Mac Studio rozhodně není z levného kraje. Na kolik jeho nejvyšší konfigurace vychází?

Pokud byste si chtěli dopřát to nejlepší, co po stránce výkonu Apple v současnosti u svých počítačů nabízí, a Mac Studio nakonfigurovali jak se říká “do fullky”, připravit byste si na zaplacení museli 236 990 Kč a to navíc bez Final Cutu Pro a Logic Pro. Pokud byste pak přihodili do košíku tyto dva softwary, vyšel by Mac Studio na 250 270 Kč. Za tuto částku dostanete konkrétně čip M1 Ultra s 20jádrovým CPU, 64jádrovým GPU a 32jádrovým Neural Enginem, 128GB RAM paměti a 8TB SSD úložiště, díky čemuž není pochyb o tom, že byste měli přístup ke skutečné výkonnostní bestii.

Ačkoliv se může zdá běžnému smrtelníkovi cena za maximální konfiguraci Macu Studio vysoká, vězte, že v porovnání s konkurencí a hlavně pak při pohledu na výkon není. To ostatně dokládá i samotný Apple Online Store, který hlásí po celém světě vyprodáno. Při dnešním objednání vám tedy počítač Apple doručí nejdříve za 7 až 8 týdnů, což není zrovna málo. Ano, můžete namítat, že jich Apple mohl vyrobit málo a kvůli tomu jsou hned vyprodané, ale i to je ve výsledku důkaz, že cílová skupina těchto strojů na světě rozhodně je. A co vy, zaujal vás nový Mac Studio?