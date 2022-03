Kompletní srovnání: iPhone SE (3. generace) vs. iPhone SE (2. generace)

Na včerejší Apple Keynote jsme se dočkali představení několika zajímavých produktů, některé další však ale bohužel byly spíše zklamáním. V případě zklamání mluvíme především o „novém“ iPhonu SE třetí generace, u kterého je slovíčko nový nutné vložit do relativně velkých uvozovek. Třetí generace oproti té druhé bohužel nepřichází s ničím extra novým, byť tedy samozřejmě pár novinek se určitě najde – představ na chlup stejný telefon by pro Apple byla sebevražda. Pojďme se společně v tomto článku podívat na srovnání iPhonu SE třetí a druhé generace, potažmo pojďme společně najít veškeré rozdíly, ve kterých se tyto generace od sebe liší.

Procesor, paměť, technologie

iPhone SE 3. generace nabízí ve svých útrobách čip A15 Bionic, který se mimo jiné nachází v současných vlajkových lodích v podobě iPhonů 13 (Pro). Tento procesor, který je zhotoven 5nm výrobním procesem a nabízí celkově šest jader, by měl nabídnout maximální takt až 3.23 GHz – stejně jako „třináctky“. Oproti tomu druhá generace SE nabízí čip A13 Bionic, který pro srovnání tepe v iPhonech 11 (Pro). Tento čip je vyroben 7 nm výrobním procesem, nabízí šest jader a jeho maximální takt je 2.65 GHz. Oba dva zmíněné čipy nabízí GPU se 4 jádry. Neural Engine u iPhonu SE 3 má pak 16 jader, zatímco druhá generace SE „jen“ 8 jader. Co se týče operační paměti, tak druhá generace nabízí 3 GB, třetí generace by měla mít taktéž 3 GB RAM, byť to ale oficiálně není potvrzeno, jelikož Apple tuto informaci při představování neuvádí.

Oba dva porovnávané jablečné telefony nabízí biometrickou autentizaci pomocí Touch ID, které je skryto v tlačítku plochy na přední straně zařízení dole. Nechybí podpora Dual SIM, která je zaručena jedním fyzickým nanoSIM slotem a jedním eSIM. Rozdíl třetí generace oproti té druhé je v tom, že podporuje připojení k síti páté generace, tedy 5G, zatímco iPhone SE druhé generace zvládá „pouze“ 4G, potažmo LTE. Nutno ale zmínit, že v Česku je prozatím 5G k dispozici pouze ve velkých městech, takže záleží na každém, zdali je podpora 5G výhrou. Myslím si, že k přechodu z druhé generace SE na třetí generaci tímto Apple nikoho nedonutí – ale třeba se mýlím.

iPhone SE 2 iPhone SE 2. generace 17 iPhone SE 2. generace 15 iPhone SE 2. generace 18 iPhone SE 2. generace 20 +3 fotky iPhone SE 2. generace 23 iPhone SE 2. generace 22 Vstoupit do galerie

Baterie a nabíjení

Co se týče kapacity baterie, tak na tom obě zařízení budou stejně – konkrétně je řeč o 1 821 mAh baterii. U třetí generace SE tato informace každopádně není potvrzena, jelikož Apple ani tuto informaci na konferenci neuvádí, stejně jako RAM. I přesto, že baterie budou stejné, tak výdrž obou zařízení bude odlišná. To je zapříčiněno využitým čipem. Čip A15 Bionic, který je součástí iPhonu SE třetí generace, je totiž modernější a úspornější, tudíž tolik nezatěžuje baterii, která může vydržet o něco déle. Díky tomu vydrží iPhone SE třetí generace až 15 hodin přehrávání videa, až 10 hodin streamování videa a až 50 hodin přehrávání zvuku. Oproti tomu iPhone SE druhé generace zvládne až 13 hodin přehrávání videa, až 8 hodin streamování videa a až 40 hodn přehrávání zvuku. Obě generace nabízí rychlé nabíjení pomocí 20 W či silnějšího adaptéru, s pomocí kterého se dostanete na 50 % nabití za pouhých 30 minut. Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení Qi, avšak MagSafe nehledejte ani u jednoho porovnávaného iPhonu, což je tedy dle mého názoru u třetí generace obrovské zklamání.

iPhone SE 3:

Konstrukce a displej

Obě zařízení mají tělo vyhotovené z hliníku, na přední i zadní straně porovnávaných modelů najdete tvrzené sklo Gorilla Glass. Po stránce zpracování jsou obě dvě generace na chlup stejné a pohledem nejspíše druhou od té třetí jednoduše nerozpoznáte. Kvůli domovskému tlačítku společně s Touch ID se ve spodní a horní části přední strany nachází obrovské rámečky okolo displeje, což je opět zklamání. Jak iPhone SE 3, tak i druhá generace se pak pochlubí voděodolností, a to až po dobu 30 minut v hloubce 1 metru, tj. IP67. Rozměry těla jsou 138,4 x 67,3 x 7,3 milimetrů (V x Š x H), třetí generace váží 144 gramů a druhá generace pak 148 gramů.

iPhone SE 2:

Ani displej nepřináší žádnou změnu a u druhé i třetí generace je zcela stejný. Jedná se tedy o 4.7″ LCD IPS displej s označením Retina HD, který má rozlišení 1334 x 750 pixelů, což udává jemnost 326 pixelů na palec. Kontrastní poměr je 1400:1, nechybí podpora True Tone, barevného gamutu P3 a Haptic Touch. Maximální jas dosahuje 625 nitů.

Fotoaparát

Stejně jako ve většině ostatních věcí nepozorujeme mezi druhou a třetí generací SE rozdíly ani v případě fotoaparátu, minimálně tedy co se týče hardwarové výbavy. Jak iPhone SE 3, tak i SE 2 tedy nabízí 12 MP širokoúhlý fotoaparát se clonou f/1.8, optickou stabilizací obrazu, až 5x digitálním zoomem, True Tone bleskem a portrétním režimem a nasvícením a Smart HDR. Odlišnosti lze pozorovat pouze co se týče funkcí, které jsou založené na novějším čipu A15 Bionic. Třetí generace tak díky tomuto čipu oproti druhé generace zvládá například Deep Fusion, společně s fotografickými styly. Opět nic závratného. V případě nahrávání videa se pak u obou telefonů můžete těšit na 4K video při 60 FPS, popřípadě zpomalené video v 1080p při až 240 FPS. Nechybí optická stabilizace obrazu, až 3x digitální zoom, QuickTake video, časosběrné video se stabilizací či nahrávání ve stereo režimu.

iPhone SE 3 iPhone SE 3 1 iPhone SE 3 2 iPhone SE 3 3 iPhone SE 3 4 +5 fotek iPhone SE 3 5 iPhone SE 3 6 iPhone SE 3 7 iPhone SE 3 8 Vstoupit do galerie

Přední fotoaparát je pak stejná písnička jako v případě toho zadního. Třetí i druhá generace má 7 MP přední fotoaparát s označením FaceTime HD a clonou f/2.2. Nechybí Retina Flash, třetí generace pak nabízí Smart HDR 4 a fotografické styly, zatímco druhá „jen“ Auto HDR. U obou předních kamer je pak k dispozici portrétní režim a portrétní nasvícení, možnost nahrávání v rozlišení 1080p při až 30 FPS, kinematická stabilizace a QuickTake video. iPhone SE třetí generace se pak navíc chlubí ještě zpomaleným videem v 1080p při 120 FPS a podporou Deep Fusion.

iPhone SE 2:

Cena a úložiště

iPhone SE byl, je a bude levný telefon, který má být pro mnohé uživatele jednoduchou vstupenkou do Apple ekosystému. To se jablečné společnosti podařilo splnit jak u třetí, tak i u druhé generace, která se tedy již oficiálně neprodává. Cena iPhone SE třetí generace je 12 490 Kč v případě 64 GB úložiště, 13 990 Kč v případě 128 GB úložiště a 16 990 Kč v případě 256 GB úložiště. Cena iPhone SE druhé generace byla při uvedení 12 990 Kč, 14 490 Kč a 17 590 Kč, kapacity úložiště byly stejné, tedy 64 GB, 128 GB a 256 GB. Co se barev týče, tak Apple u třetí generace přišel s malými změnami odstínů a novými názvy, díky čemuž ji odlišíte od druhé generace. iPhone SE 3 tak seženete v temně inkoustové hvězdně bílé a červené PRODUCT(RED), druhá generace je pak k dispozici v černé, bílé a červené PRODUCT(RED).

Nově představené Apple produkty půjde zakoupit například na Alze, u iStores či Mobil Pohotovosti