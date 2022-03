Známe RAM paměť i základní úložiště iPadu Air 5. Potvrzen byl i procesor

Večerní Keynote už není potřeba, vše důležité totiž víme již nyní. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky momentálně hovořit o Apple produktech, které by si měly svou premiéru střihnout dnes večer. Úniků informací o novinkách je totiž v posledních hodinách víc než dost a to i přesto, že například o iPadech Air 5 svět prakticky až doteď mlčel. Nyní o nich ale víme vše důležité včetně RAM paměti či základního úložiště.

Podle čerstvě uniklých informací, které se objevily na asijských fórech od v minulosti poměrně věrohodných účtů, má Apple skutečně v plánu nový iPad Air 5 osadit čipem M1. Potvrzují se tak spekulace z rána, které se točily kolem té stejné věci. Kromě toho však nyní víme už i to, že se má v iPadu Air objevit 8 GB operační paměti RAM či to, že má jeho základní úložiště začínat na 128 GB, což je dvojnásobek oproti nynějšku. Zařízení se tedy jeví alespoň dle těchto technických specifikací poměrně atraktivně, byť je jedním dechem třeba dodat, že se upgrady odehrají jen pod jeho kapotou. Navenek má novinka působit stejně jako iPad Air 4 představený v roce 2020, což je do jisté míry škoda. Na druhou stranu je ale třeba uznat, že příliš manévrovací prostoru u iPadu Air Apple nemá, jelikož jakékoliv jeho výraznější zlepšení by mohlo znamenat začátek kanibalismu na řadě Pro. I tento upgrade tak musíme ve výsledku kvitovat.

