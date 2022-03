iPhone SE 3 možná nabídne MagSafe, Ceramic Shield i výrazně lepší výdrž baterie

Již dnes večer má Apple světu představit novou generaci svého nejlevnějšího iPhonu, tedy konkrétně modelu SE. Ačkoliv jsme o ní v předešlých týdnech slyšeli již mnoho a telefon se tak díky tomu mohl zdát svým způsobem již jako s předstihem představený, před pár desítkami minut se na asijských fórech objevily od v minulosti poměrně přesných leakerských účtů nové informace, které vrhají na novinku jiné a o poznání zajímavější světlo než to, které na ní svítilo doposud.

Čerstvě uniklé informace do jisté míry popírají tvrzení leakerů z předešlých týdnů. iPhone SE 3 totiž má dle nich například dostat MagSafe port pro připojení magnetické nabíječky či příslušenství s tímto typem konektoru, přičemž právě tuto věci mnohé zdroje v minulosti popřely. Nicméně vzhledem k oživení této myšlenky je minimálně vhodné s touto možností dnes večer počítat. Další novinkou, které by se měl iPhone SE 3 dočkat, je nasazení Ceramic Shield – tedy displejové ochrany, která má snížit riziko prasknutí při pádu či jiných poškození tohoto charakteru. Tuto technologii sice představil Apple už v roce 2020 u iPhonů 12, avšak vzhledem k tomu, že byla doposud použita jen na bezrámečkových telefonech by bylo její nasazení zde do značné míry překvapivé. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že o nereálnou věc se stejně jako v případě MagSafe nejedná. Potvrzeno bylo rovněž nasazení nejnovějšího mobilního čipsetu A15 Bionic, který tepe v loni představených iPhonech 13 (Pro). Tomu by měly sekundovat 4 GB RAM paměti, což je o 1 GB více než kolik nabízí SE 2. generace.

Zdroje dále uvádí, že díky úspornějšímu procesoru i komponentům se má iPhone SE 3 dočkat oproti předešlé generaci výrazného zlepšení výdrže baterie a to i přesto, že telefon přinese podporu 5G sítí, které jsou energeticky poměrně náročné. Zda se o lepší výdrž postará i větší baterie, kterou bude moci Apple nasadit díky menšímu procesoru je nicméně v současnosti otázkou, na kterou se dozvíme odpověď zřejmě až po prvních rozborech telefonu.