Apple už má jasno v tom, kdy se jeho zaměstnanci vrátí z Home Office do Apple Parku

Měsíce na Home Office zaměstnanců Applu budou již zanedlouho ty tam. Pandemie COVID-19 totiž ve světě díky promořenosti i proočkovanosti utichá, díky čemuž již kalifornský gigant nevidí návrat do starých kolejí ve formě práce v kancelářích jako rizikový. Podle dostupných informací proto už své zaměstnance informoval o tom, že od 11. dubna se začnou vracet do kanceláří – tedy minimálně těch amerických v čele s Apple Parkem.

Nutno jedním dechem dodat, že návrat do kanceláří bude skutečně velmi pozvolný. Od 11. dubna totiž bude Apple po svých lidech vyžadovat minimálně jeden den v týdnu na pracovišti, od 2. května to pak budou dva dny a od 23. května to budou dny tři, přičemž další plány bude Apple nastavovat podle toho, jak se bude vyvíjet jak situace okolo koronaviru, tak i okolo pracovní produktivity. Poslední dva roky totiž ukázaly, že být na pracovišti vlastně není v mnoha firmách až tak důležité, jelikož pracovní produktivita zaměstnanců neklesá až tolik, jak se zprvu očekávalo. Home Office navíc firmám výrazně snižuje náklady na provoz kanceláří, kvůli čemuž ve výsledku na návrat svých lidí moc netlačily.

Za poslední zhruba dva roky měl Apple hned několik “návratových” termínů, ale všechny vzaly kvůli náhlým zhoršením pandemické situace ve světě za své. Nutno navíc podotknout, že o pár odpískání termínů se částečně postarali i zaměstnanci Applu, kterým se zpět do kanceláří třeba i kvůli horší pandemické situaci ve světě nechtělo a proti plánům svého zaměstnavatele začali protestovat. Ten však naštěstí vždy jejich volání vyslyšel a na návrat netlačil. Nyní se nicméně zdá, že je situace natolik klidná, že by s návratem do kanceláří již zrušit neměl.