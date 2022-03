Recenze Smart LED pásku VOCOlinc LS3 ColorFlux, který bliká a svítí do rytmu hudby

Co dotváří teplo rodinného krbu více než osvětlení. Míra a barva světla určuje naše pocity toho, jak nejen prostor vnímáme, ale i to, jak se v něm cítíme. Každý den přitom máme jinou náladu a Smart LED pásek VOCOlinc LS3 ColorFlux vám tak ještě více umožní doladit tu dokonalou atmosféru, po které zrovna toužíte.

V balení najdete vše, co potřebujete

Když si vezmete logiku věci, je samozřejmé, že samo balení nebude obsahovat jen LED pásek. V balení najdete také adaptér do sítě a ovladač a jejich propojení je skutečně jednoduché.

Přidaná hodnota ovladače pak samozřejmě je, že s ním můžete LED pásek ovládat i manuálně bez nutnosti přítomnosti telefonu. Nese to s sebou ale i nevýhodu v tom, že je přece jen trošku větších rozměrů, takže můžete mít problém s jeho implementací do interiéru. Zde se ale dostáváme k dalšímu obsahu balení, které vám právě s tímto problémem chce pomoci.

Jsou zde totiž i nálepky. Dvě ve tvaru „U“ slouží k propojen více LED pásků. Pak je zde ale i kruhová nálepka, kterou právě ovladač podlepíte a umístíte jej tam, kam potřebujete. Ať už se jedná o spodní stranu kuchyňských skříněk, polic v knihovně, zadní stranu televize, postel atd.

Samotný pásek poté obsahuje 3M lepicí vrstvu, kterou přilne k podkladu, na který jej chcete uchytit. Tím, že se váha rozloží, nehrozí, že by se vám někde prověsil. Pokud i tak máte obavy o jeho přesné ustavení, nebo pokud jej z nějakého důvodu nechcete či nemůžete lepit (nevhodný hrubý povrch), najdete k tomu v balení ještě plastové úchyty, které je vhodné do podkladu navrtat přítomnými vruty.

Integrace do HomeKitu

Smart LED pásek VOCOlinc LS3 ColorFlux je kompatibilní s Apple HomeKitem, ale pracuje i s Amazon Alexou či Google Assistantem. Přidání do HomeKitu je velice jednoduché. Prakticky stačí spustit aplikaci Domácnost, dát přidat nové zařízení, naskenovat kód na ovladači a po určení umístění světla a zvolení jeho názvu máte vlastně hotovo. Po delším stisku světla jej poté můžete definovat.

Na výběr je jen šest předvolených barev, ale jakmile na něho dvakrát kliknete, můžete jej změnit dle svého přání, takže mu určíte nejen barvu ale i teplotu. Nad výběrem barev pak můžete volit i jas. Ikonou ozubeného kola se dostanete do nastavení produktu, kde také najdete navržené scény. Zde je vše staré známé, jako je tomu u jiných HomeKit produktů. Tím, že máte LED pásek integrován do HomeKitu, je samozřejmě napojen na celou vaší domácnost, což má výhodu v jeho automatizaci a kooperaci součinnosti se všemi ostatními produkty, které doma používáte. Jednoduše řečeno si chování pásku nastavíte tak, aby reagoval na změny v domácnosti.

Každá část pásku umí svítit jinou barvou

Pokud si však z App Store stáhnete aplikaci VOCOlinc, dá vám nepoměrně více možností. Její výhodou je, že už pracuje i s produkty v HomeKitu, takže si nemusíte vybírat, jestli budete LED pásek používat v HomeKitu nebo této aplikaci. Po instalaci titulu stačí při jeho nastavení vybrat nabídku Režim HomeKit a následně vybrat produkt, přičemž ten se vám v aplikaci ihned ukáže a můžete s ním dále pracovat. VOCOlinc vám nabídne mnoho režimů svícení, vyjma jednobarevného i to s různým přecházením mezi barvami. Snadno si tak rozdělíte pásek do více segmentů s možností volby barvy ke každému zvlášť.

Přehled vám umožní pásek rozdělit na deset částí a každé zvolit libovolnou barvu. Kdybyste si nechtěli lámat hlavu výběrem barev, můžete využít předdefinovaných kombinacích. Můžete zde nastavit i časovač k tomu, kdy se má pásek zapnout nebo naopak sám vypnout.

Efekty vám poskytnou možnost blikání nebo pulsování. Je zde však na výběr z mnoha různých jejich podob. U všech si totiž můžete nastavit čas, po kterém se budou jednotlivé barvy v plánu měnit (vyjma Bliká a Candle, kde je na výběr barva jen jedna). Tok je standardně nastavený na 3 s, po kterých střídá barevnou paletu, kdežto Blikat ji samozřejmě mění o poznání rychleji. U každého si také můžete určit jas od 1 až o 100 %. To ostatně platí u všech nabídek svícení.

Barvitý zase optimalizuje světla podle nálady. Po zapnutí nabídky Duha bude přes pásek postupně projíždět celá paleta barev, Meteor naopak zapíná a vypíná různé segmenty pásku a to náhodnými barvami, nebo těmi, které jste si určili. Zapnutým segmentům je však možné zvolit i délku dle toho, jak sami potřebujete. Vánoce oproti tomu pásek rozsvítí výhradně ve vánočních barvách, kdy ty mohou blikat nebo mezi sebou hladce přecházet. Hodně zajímavý je režim Pastely, který na pásek aplikuje pastelové barvy, které jsou skutečně decentní a velice příjemné na pozorování. Náhodný pak blikáním nebo hladkými přechody mění barvy napříč celým páskem.

Co je ale tím nejefektnějším a nestyděl by se za to žádný klub, je režim Hudba. Po jeho volbě totiž LED pásek svítí a bliká podle hudby nebo okolních zvuků, přičemž i tady si můžete volit barvy a rychlost blikání podle rytmu a melodie, toho, co vám právě hraje v obývacím pokoji, kuchyni nebo ložnici. Stejně tak můžete měnit citlivost na zvuky. Přítomno je hned několik režimů, jako jemný, který nezhasíná, lesk, který je o poznání agresivnější nebo tok, který je podobný tomu v efektech, jen právě s ohledem na to, co vlastně slyší.

V Denní světlo si určíte jeho chování po 24 hodin. Můžete si definovat čas východu slunce, tedy typicky to, kdy vám začíná den, ale také to, jak má pásek svítit třeba večer. Zapnete-li nabídku Denního světla, tak se vám ve stanovený čas pásek automaticky rozsvítí a jakmile zase nastane čas noci, tak se vypne.

Plány vám naopak umožní určit si pravidelné i nepravidelné chování pásku dle toho, jaký mu nadefinujete čas, opakování po dny v týdnu, ale také jaký určíte jas nebo barvu atd.

V záložce Automatizace si pak můžete zvolit chování světel na základě dalších akcí, což ostatně umí i HomeKit. Oproti němu je toho zde ale pořád poměrně hodně. Čistě dle svého přání si tedy zvolíte co, jak a kde bude svítit.

Příjemný společník pro jakoukoliv událost

Ať už plánujete romantickou večeři, nebo čtete dětem pohádku na dobrou noc, Smart LED pásek VOCOlinc LS3 ColorFlux dokonale dotvoří dané události patřičnou atmosféru. Jeho výhoda je v tom, že nepotřebujete žádné další bridge nebo huby. Funguje tak zcela samostatně a jeho instalace i přidání do aplikace je maximálně jednoduchá.

Pásek lze rozdělit až do 10 segmentů, jak bylo řečeno, každému lze nastavit libovolná barva, kdy si vybíráte z palety 16 milionů teplých i studených barev kombinovaných do statického světla i řečených světelných efektů. A k tomu si přičtěte ještě možnost ovládání hlasem a vyjde vám, že je doporučená cena za 5 metrový pásek 1 299 Kč skutečně více než přívětivá. Delší 10 metrový pásek pořídíte za 1 999 Kč. Světelný tok je pak 100 lm/m a životnost dlouhých 15 000 hodin.

Smart LED pásek VOCOlinc LS3 ColorFlux můžete koupit zde