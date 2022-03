Podívejte se, jak fotí Samsung Galaxy S22 Ultra 

Začátek února byl pro Samsung poměrně důležitý. Na své akci Galaxy Unpacked totiž představil svou vrcholnou řadu Galaxy S22, mezi kterými je i jeho smartphonový TOP model Galaxy S22 Ultra. Ten navíc propojuje dva světy, protože spojil nejen řadu Galaxy S ale i ukončenou Galaxy Note, která vynikala integraci pera S Pen. I když je pak sestava fotoaparátů shodná s tou loňskou, pořád má co nabídnout.

Protože je také Samsung největším konkurentem Applu, protože na kusy telefonů jej v prodejích poráží, i když na nich Apple vydělává víc, je samozřejmé, že právě řada Galaxy S22 má zatopit iPhonům 13 (Pro). Základní model řady nabízí 6,1“ displej, Galaxy S22+ pak disponuje 6,6“ úhlopříčku jeho displeje a vrcholná Ultra je osazena 6,8“ displejem s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 po 120 Hz, kdy poskytuje špičkový jas až 1 750 nitů. I tento model je stejně jako jeho menší sourozenci osazen 4nm čipsetem Exynos 2200. Jeho baterie je 5000mAh a je přítomno 45W kabelové a 15W bezdrátové nabíjení. Odolnost proti vlhkosti je IP68 (1,5 m po 30 minut).

Marketing je důležitá věc

Zastánci iPhonů obhajují jeho 12MPx sestavu fotoaparátů, a nutno říci, že právem. Samsung ale nechtěl zůstávat u nijak malých čísel a namísto zvětšování pixelů při zachování rozlišení šel jinou cestou. Nedá se přitom říci, že špatnou. I když i on také zvětšuje senzor, má ten hlavní rovnou 108 MPx, kdy zde funguje princip slučování pixelů (pixel binning). Sekce těch malých se tak chová jako jeden velký. Primární 108MPx širokoúhlý fotoaparát má poté f/1,8, Dual Pixel AF, OIS a úhel záběru 85˚.

12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát s f/2,2 a úhlem záběru 120˚ nijak nepřekvapí, což se nedá říci ani o parametrech 10MPx trojnásobného teleobjektivu s f2/2,4 a úhlem záběru 36˚. To hlavní, a dozajista nejzajímavější, přináší až 10MPx periskopový teleobjektiv s desetinásobným zoomem. Jistě, jeho clona je sice f/4,9 a použijete jej výhradně v ideálních světelných podmínkách, ale focení s ním jednoduše baví. Jeho úhel záběru je pak 11˚. Aby těch vysokých čísel nebylo málo, tak je zde ještě digitální stonásobný Space Zoom. Je to pěkná hračka, ale to je tak všechno. I když Samsung vylepšil jednotlivé algoritmy na zpracování obrazu, příliš koukatelné to pořád není.

Jednoduše lze ale říci, že Galaxy S22 Ultra patří mezi fotografickou špičku a běžný uživatel bude nadšený, náročný uživatel bude spokojený, a hnidopich si vždycky něco najde. Nicméně žijeme už v době, kdy je kvalita fotoaparátů v mobilních telefonech natolik kvalitní, že rozdíly se projevují až právě při zhoršujícím se světle. Chystáme si pro vás nicméně i srovnání noční fotografie Ultry právě s iPhonem 13 Pro Max. Ukázkové fotografie si můžete stáhnout zde.

