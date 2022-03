Alza nyní rozdává k MacBookům Air skvělý externí disk LaCie 1TB zcela zdarma

Komerční sdělení: Máte rádi dárky k nákupům? Pokud stojí za to, kdo by taky neměl, že? Jeden, co za to skutečně stojí, rozdává nyní Alza k nákupu MacBooků Air M1, které se těší mezi uživateli pro svůj výkon, design i výdrž velké oblibě. O co konkrétně se jedná?

Pokud se nyní pro nákup MacBooku Air na Alze rozhodnete, dostanete k němu zdarma externí disk LaCie Mobile Drive s kapacitou 1TB. Disk je samozřejmě opatřen USB-C porty, díky kterým je kompatibilní s MacBookem Air, a vy si jej tak na něj můžete například zálohovat. Velkým plusem tohoto disku je pak bezesporu jeho líbivý minimalistický design, díky kterému bude s MacBookem dokonale ladit. Co se pak týče samotného počítače, jeho výhody zřejmě s ohledem na jeho obrovskou popularitu ve světě není třeba představovat. Jedná se zkrátka o jeden z nejlepších počítačů, které si můžete v současnosti od Applu koupit, přičemž lákavá je i jeho cenovka – v základu jej totiž Alza nabízí za 27 990 Kč. Máte-li na něj tedy teď spadeno, je ideální doba ke koupi.

MacBook Air s dárkem seženete zde