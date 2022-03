7 věcí, které očekáváme od iPadu Air 5

O tom, že bychom se již brzy měli dočkat představení iPadu Air páté generace, se šušká již delší dobu. Výrazně přepracovaného iPadu Air čtvrté generace jsme se dočkali na konci roku 2020, což znamená, že v současné chvíli je poslední model iPadu Air „starý“ zhruba rok a půl. K představení páté generace tohoto jablečného tabletu by mělo dojít na nedávno oznámené Apple Keynote, která se bude konat již 8. března. Je víceméně jasné, že se nedočkáme kompletního přepracování jako u zmíněné čtvrté generace, každopádně určité změny určitě přijdou. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 8 věcí, které od iPadu Air 5 očekáváme.

OLED displej

Začneme hned s tím největším očekáváním – a tím je OLED displej. V současné chvíli využívá iPad Air čtvrté generace obyčejný LCD displej. Ten je sice velmi kvalitní, avšak co si budeme nalhávat, OLED je prostě jedinečný a ještě lepší. Jen pro srovnání, OLED displejem disponují například všechny současné iPhony, tudíž mi rozhodně dáte zapravdu když řeknu, že se bude jednat o skvělý posun vpřed. OLED displej iPadu Air páté generace by měl mít úhlopříčku 10.9″. V poslední době se každopádně objevilo několik zpráv, které informovaly o tom, že prozatím k přechodu na OLED nedojde, a že Apple znova využije LCD. Tak uvidíme.

Touch ID, jak ho známe

iPad Air čtvrté generace se stal vůbec prvním Apple zařízením, které nedisponuje tlačítkem plochy s Touch ID a nemá ani Face ID. Tento jablečný tablet využívá Touch ID, které je ukryto v zapínacím tlačítku. Díky tomu má iPad Air relativně malé okraje okolo displeje, čehož by s klasickým Touch ID nebylo možné dosáhnout. U následující generace iPadu Air, které bychom se měli dočkat již za pár dní, se nepočítá s nasazením Face ID – i nadále tak bude využito Touch ID ukryté v zapínacím tlačítku. Objevilo se pár informací o tom, že bychom se možná Face ID měli dočkat, na 99 % s tím ale nepočítejte.

Čip A15 Bionic a 5G

Někoho by mohlo zajímat, jaký čip bude iPad Air páté generace skrývat ve svých útrobách. S největší pravděpodobností se bude jednat o A15 Bionic, který aktuálně tepe například v iPhonech 13 (Pro). S nasazením čipu M1 se nepočítá, a to z jednoduchého důvodu – svým způsobem by tak totiž ztratil smysl iPad Pro, který je tímto čipem vybaven. Čip M1 je samozřejmě velmi výkonný a tím pádem určen pro profesionály. Kdyby Apple umístil M1 do iPadu Air, nejspíše by si tím uškodil, jelikož by srazil prodeje iPadů Pro. Společně s čipem A15 Bionic se můžeme těšit i na podporu 5G u cellular varianty.

Vylepšení fotoaparátů

U iPadu Air páté generace se očekává příchod vylepšení fotoaparátů, a to jak vzadu, tak i vepředu. Na zadní straně bychom se možná měli dočkat dvou objektivů – klasickému širokoúhlému objektivu by měl sekundovat ten ultra-širokoúhlý, což je rozhodně skvělá zpráva. iPady v posledních letech získávají čím dál tím lepší fotoaparáty, takže už je klidně můžete využít i k focení. Co se pak týče přední kamery, tak u čtvrté generace iPadu Air má rozlišení pouhých 7 MP, což není na dnešní dobu plnou video-hovorů dostačující. Apple by tak měl nejspíše přijít s vylepšením přední kamery, která by měla nabídnout rozlišení 12 MP. Mluví se o tom, že by tato kamera mohla být ultra-širokoúhlá, což by zajistili podporu Center Stage, tedy automatické umísťování obličejů při volání doprostřed obrazu.

Větší základní úložiště

Pokud se podíváte na aktuální varianty iPadu Air čtvrté generace, tak zjistíte, že z hlediska velikosti úložiště si můžete vybrat z 64 GB nebo 256 GB. Co si budeme nalhávat, 64 GB už je v dnešní době relativně málo, a to jak u iPadu, tak i u iPhonu. Pokud byste chtěli mít klid, tak byste si měli pořídit variantu s větším úložištěm. Na druhou stranu, 256 GB je však pro mnoho uživatelů až zbytečně velká kapacita. Šušká se o tom, že teoreticky by měl budoucí iPad Air páté generace nabídnou v základu 128 GB, což by vyřešilo mnoho různých starostí uživatelů s výběrem správné kapacity úložiště.

Více barev

Apple se v poslední době rozhodně nebojí barev. Zatímco před pár lety byly všechny produkty k dispozici ve stříbrné a vesmírně šedé, popřípadě společně se zlatou, tak aktuálně už je u všech novějších zařízení barev k dispozici o mnoho více. Současný iPad Air čtvrté generace je k dispozici v pěti pastelových barvách, a to ve vesmírně šedé, stříbrné, zelené, růžově zlaté a blankytně modré. U následující generace iPadu Air by pak měly přijít ještě další nové barvy, takže si na své přijde opravdu každý. O jaké barvy by se ale mělo jednat není úplně jasné – zajímavá by mohla být například fialová, žlutá či červená (PRODUCT)RED.

Lepší baterie

Poslední věcí, které bychom se u iPadu Air páté generace mohli dočkat, je lepší baterie. Co se týče výdrže současného iPadu Air čtvrté generace, tak ten na jedno nabití podle oficiálních specifikací vydrží až 10 hodin. Jedná se o klasickou výdrž napříč všemi iPady. Tato výdrž je každopádně udávaná při brouzdání internetem či sledování filmů, pokud začnete využívat nějaké náročnější aplikace, tak jde výdrž samozřejmě rapidně dolů. Rozhodně bychom tedy uvítali, kdyby iPad Air páté generace posunul svou baterii ještě o úroveň výše, což by ocenil každý – ať už byznysmen při dlouhém letu nebo děti při hraní her.