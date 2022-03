Snímky obrazovky na našich Apple zařízeních pořizujeme velice často. Pro pořízení snímku obrazovky na iPhonu s Touch ID stačí, abyste stiskli boční tlačítko a tlačítko plochy, na novějších iPhonech pak stačí stisknout boční tlačítko společně s tlačítkem pro zvýšení hlasitosti. V případě, že byste chtěli provést snímek obrazovky na Macu, tak musíte využít klávesovou zkratku Command + Shift + 3 pro zachycení celé obrazovky nebo Command + Shift + 4 pro zachycení její části nebo okna. Po pořízení snímku obrazovky se pak v rohu obrazovky objeví náhled, po jehož rozkliknutí můžete snímek rychle upravit a anotovat.

Jak na Macu deaktivovat zobrazování náhledů snímků obrazovky

Na Macu se náhled snímku obrazovky, potažmo plovoucí miniatura, zobrazuje v pravém dolním rohu obrazovky. Po vytvoření snímku obrazovky se tato miniatura zobrazuje několik sekund, a pokud s ní nebudete nijak interagovat, tak automaticky zmizí a dojde k uložení snímku. Jestliže byste chtěli snímek obrazovky okamžitě uložit a nečekat na skrytí náhledu, tak stačí, abyste náhled kurzorem chytili a přetáhli směrem doprava, pryč z obrazovky. Co si ale budeme nalhávat, nejedná se o úplně ideální řešení a někteří uživatelé by rozhodně uvítali, kdyby bylo možné plovoucí miniaturu snímku obrazovky kompletně deaktivovat. Dobrou zprávou je, že to opravdu možné je – stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu stisknuli klávesovou zkratku Command + Shift + 5.

Jakmile tak učiníte, tak se ocitnete v rozšířeném rozhraní pro zachycení či zaznamenání obrazovky.

Na ploše se vám následně zobrazí podlouhlý panel s několika možnostmi.

V rámci tohoto panelu je nutné, abyste klepnuli na možnost Volby.

Poté se zobrazí rozbalovací menu, kde věnujte pozornost spodní kategorii Volby.

Zde už jen stačí, abyste klepnutím odškrtnuli možnost Zobrazovat plovoucí miniaturu.

Výše uvedeným způsobem tedy na vašem jablečném počítači docílíte toho, že už se nebude v pravém dolním rohu zobrazovat náhled snímku obrazovky. Namísto toho se snímek po jeho vytvoření ihned uloží na plochu, popřípadě na jiné místo, které máte nastavené. Přijdete tak ale o možnost rychlých úprav či anotování, což ale rozhodně většině uživatelům vadit nebude. Úpravy totiž můžete provést i po uložení snímku obrazovky, a to otevřením v Náhledu. Pokud byste chtěli opětovně plovoucí miniatury zobrazovat, tak stačí provést stejný postup a pouze zmíněnou možnost klepnutím zaškrtnout.