Zapojte se na Aukru do dobročinné dražby krásného Aston Martinu pro Ukrajinu

Současná situace na Ukrajině nenechává chladným snad nikoho. Pomoc, kterou celý svět této zemi posílá, je neuvěřitelně silná a jak se zdá, ani zdaleka nehodlá polevit. Svou ruku k dílu nyní přiložilo i Aukro, které se rozhodlo spustit dobročiinnou aukci překrásného vozu aston Martin DBS s minimálním nájezdem. Peníze, za které se prodá, půjdou na podporu ukrajinské armády.

Ačkoliv je vůz v provozu “už” od roku 2009, má najeto zatím jen necelých 49 000 km, takže je naprosto jasné, že se o něj jeho majitel staral doposud jako v bavlnce. Pod kapotou tento krasavec skrývá motor s objemem 5935 ccm, který mu zajišťuje výkon 510 koňských sil. A cena? Ta je jen a jen na vás. V tuto chvíli je vůz v aukci naceněn na 112 111 Kč, přičemž konec aukce je nastaven na úterý 8. 3. Tentokrát však nejde v žádném případě o to, sehnat vůz co nejlevněji, ale naopak o to, aby se prodal ideálně za co nejvíce peněz, jelikož díky tomu poputuje ukrajinské armádě o to větší částka. Pokud máte tedy i vy srdce na pravém místě, jste fanoušky vozů Aston Martin a zároveň nemáte hluboko do kapsy, směle do aukce.

Aston Martin DBS můžete v dobročinné aukci dražit zde