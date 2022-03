V dnešních večerních hodinách jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple po relativně dlouhém čekání konečně rozeslal pozvánky na letošní první Apple Keynote, které dal název Peek Performance. Ta se bude konat již za pár dní, konkrétně 8. března 2022, a to klasicky od 19:00 našeho času. Stejně jako v případě všech ostatních jablečných konferencí vás budeme i touto provázet, a to od začátku až do samotného konce. Na této konferenci očekáváme příchod nového iPhonu SE třetí generace, dále iPadu Air páté generace, nového 13″ MacBooku Pro s čipem M2 a Mac mini určený pro profesionály. Zdali jsou tato mínění pravdivá či nikoliv se však dozvíme až na samotné konferenci.

Nalaďte se na chystanou Apple Keynote tapetami pro iPhone, iPad a Mac

Každá pozvánka na jablečnou konferenci, kterou Apple rozešle, má svůj jedinečný design. Často nám navíc prozradí určité informace ohledně toho, co bychom na konferenci vlastně mohli očekávat. Na našem magazínu už jsme se těmto spekulacím a teoriím věnovali. Pokud už se nemůžete letošního prvního Apple Eventu dočkat a datum 8. března 2022 máte v kalendáři zakroužkovaný červeným fixem, popřípadě pokud jste si nastavili upozornění do aplikace Kalendář, tak pro vás mám ještě jednu skvělou zprávu. Ještě lépe se můžete na březnovou Apple konferenci tak, že si na svých jablečných zařízeních nastavíte tapety, které jsou touto konferencí inspirované. Odkaz pro stažení tapet pro iPhone, iPad a Mac přikládám níže.

Tapety inspirované březnovou Apple Keynote stáhnete zde

Nastavení tapety na iPhonu a iPadu

Prvně je nutné, abyste se přemístili na Google Disk, kde jsou tapety uloženy – klepněte na tento odkaz.

Zde si poté vyberte tapetu pro váš iPhone či iPad, a poté ji rozklikněte.

pro váš iPhone či iPad, a poté ji Jakmile tak učiníte, tak klepněte na tlačítko pro stažení vpravo nahoře.

vpravo nahoře. Po stažení tapetu v rozklikněte ve správci stahování a vlevo dole klepněte na ikonu sdílení.

a vlevo dole klepněte na Nyní je nutné, abyste sjeli níže a klepnuli na řádek Uložit obrázek.

a klepnuli na řádek Poté přejděte do aplikace Fotky a staženou tapetu otevřete.

a staženou tapetu Pak už jen vlevo dole klepněte na ikonu sdílení, sjeďte níže a klepněte na Použít jako tapetu.

sjeďte a klepněte na Nakonec stačí, abyste klepnuli na Nastavit a zvolili si, kde se bude tapeta zobrazovat.

Nastavení tapety na Macu