Domovská stránka na iPhonu v posledních letech svou podobu nijak výrazně nezměnila. Kdybychom ale řekli, že jsme se nedočkali absolutně žádných změn, tak bychom rozhodně nemluvili pravdu. Asi největší aktualizace domovské stránky přišla společně s iOS 14, ve kterém jsme se dočkali přepracování widgetů, které jsou nyní modernější a jednodušší, navíc k tomu už si je můžeme umístit také na jednotlivé stránky mezi aplikace. U widgetů to však nekončí – kromě těch přišel Apple také s knihovnou aplikací, ve které se v kategoriích sdružují veškeré aplikace, které nepoužíváme tak často. Jablečná společnost totiž uvedla, že si uživatelé pamatují rozložení svých aplikací pouze na prvních dvou stránkách, a tak přišla s lepším (pro někoho horším) řešením v podobě knihovny aplikací.

Jak na iPhone nastavit, aby se nové aplikace (ne)přidávaly na plochu

S příchodem knihovny aplikací přišlo několik dalších změn. Apple konkrétně přispěchal s novými možnostmi pro úpravu stránek domovské obrazovky, které si můžete skrýt, odstranit nebo přehodit. Knihovna aplikací se nachází vždy na poslední stránce úplně vpravo, takže si díky těmto možnostem můžete jednoduše nastavit, abyste se ke knihovně aplikací dostali dříve, popřípadě samozřejmě později. Kromě toho si nově můžete nastavit, zdali se má ikona nově stažené aplikace i nadále přidávat na plochu, popřípadě zdali se má přímo umístit do knihovny aplikací. Pokud byste si chtěli tuto předvolbu změnit, jelikož vám současné nastavení nevyhovuje, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže, kde rozklikněte sekci Plocha.

Zde věnujte pozornost dvou možnostem v rámci kategorie Nově stažené aplikace:

Přidat na plochu: ikona nově stažené aplikace se přidá na plochu mezi ostatní aplikace;

ikona nově stažené aplikace se přidá na plochu mezi ostatní aplikace; Ponechat jen v knihovně aplikací: ikona nově stažené aplikace se na plochu nepřidá a přidá se pouze do knihovny aplikací.

Pomocí výše uvedeného postupu si tedy můžete nastavit, aby se nové aplikace (ne)přidávaly na plochu. Vzhledem k tomu, že osobně knihovnu aplikací aktivně využívám, tak mám nastaveno, aby se ikony nově stažených aplikací přidávaly ihned přímo do ní. Na domovské obrazovce mám pouze jednu stránku s nejpoužívanějšími aplikacemi a widgety, která je kompletně zaplněná, takže po stažení nové aplikace by se mi její ikona vložila na novou stránku plochy, což je v mém případě nechtěné – a výše uvedeným postupem tomu mohu zabránit. Kromě toho si v rámci zmíněné sekce můžete nastavit i to, zdali se v knihovně aplikací mají zobrazovat oznamovací odznaky, což se může někomu hodit.