Do Apple Arcade dorazilo nádherné tropické dobrodružství Gibbon: Beyond the Trees

Vývojáři ze studia Broken Rules sice moc často nové hry nevydávají, když už ale nějaká vyjde, je na čase zpozornit. To dosvědčují i úspěchy jejich dvou předchozích projektů. Old Man’s Journey z roku 2017 i ELOH z roku následujícího si odnesly ocenění Apple Design Award každoročně udílené těm nejlepším softwarovým produktům na iOS a macOS. Tentokrát se jejich noví hra Gibbon: Beyond the Trees vydává rovnou na službu herního předplatného Apple Arcade. Pokud si tak neskutečně výhodnou službu předplácíte, můžete se do krásně vyvedeného tropického světa vydat zcela zdarma.

Novinka od talentovaných vývojářů sleduje osud gibonní rodinky, které budete pomáhat s přesunem ve vysokých větvích tropických lesů. Pohyb z větve na větev je přitom alfou a omegou celé hry. Kromě pro opičí rodinku běžného pohybu v korunách stromů se přitom naučíte i akrobatické triky, při nichž se budete muset spolehnout i na vaše příbuzné. Příběh vyvedený v nádherném grafickém stylu dokončíte přibližně za hodinu herního času. Pokud vám to ale nedá a budete se chtít houpat ve větvích ještě o něco déle, můžete vyzkoušet mód Liberation, v němž unikáte rozpínání lidské civilizace v procedurálně generovaných biomech. Hra vás během toho bude chtít vzdělat o řadě environmentálních problémů. Pokud vás Gibbon: Beyond the Trees zaujalo, stačí si jen předplatit službu Apple Arcade a hru následně stáhnout z App Storu.