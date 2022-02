Apple Watch 8 budou rychlejší a naučí se ještě lépe sledovat vaší aktivitu

Přestože svět od představení nové generace Apple Watch dělí ještě pěkných pár měsíců, jelikož ji či je Apple představí až v průběhu letošního podzimu, už nyní o ní prosakují velmi zajímavé informace. O pár z nich se před pár hodinami postaral i přední Apple reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje se dlouhodobě řadí mezi nejlepší z nejlepších. Co konkrétně prozradily?

Potvrzeny byly opět spekulace o odhalení hned tří nových modelů – konkrétně Series 8, SE 2 a zbrusu nového odolného modelu určeného pro sportovce. Co se týče zdravotních senzorů, Gurman je přesvědčen o tom, že je na letošek připraven maximálně teploměr pro snímání tělesné teploty, ale že nic dalšího většího Apple v rukávu nemá. Minimálně Series 8 se však mají naučit daleko lépe sledovat aktivitu svých uživatelů a to zřejmě i díky novým pokročilejším algoritmům, které budou poháněny výkonnějším procesorem. Po letech recyklací čipů má mít totiž Apple konečně připravenou novou plnohodnotnou generaci procesoru, který minimálně do Series 8 nasadí. Kromě nových funkcí pro aktivitu by pak měly díky němu logicky hodinky ještě zrychlit.

Poslední informace točící se kolem Apple Watch se týká modelu Series 3. Ten sice Apple představil již v roce 2017, avšak prodává jej ve velkém až doposud. Letošek mu však má “konečně” srazit vaz a z oficiální nabídky Applu tedy pravděpodobně vypadne na úkor Apple Watch SE 1. generace, které budou prodávány za jejich nynější cenu. Kalifornský gigant nemá mít nicméně v tomto směru ještě zcela jasno, takže si budeme muset počkat na další upřesňující informace od leakerů, popřípadě až na podzim a oficiální odhalení produktu.

