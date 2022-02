O výrobu budoucích Apple Watch se postará další zvučné jméno

Stejně jak roste obliba Apple Watch mezi uživateli, roste i potřeba Applu zvyšovat objem jejich výroby. O tu se v současnosti stará prakticky jen čínská společnost Quanta, jejíž výrobní linky však přestávají narůstajícímu zájmu pozvolna stačit. A právě v potenciální pomoci s výrobou Apple Watch nyní vidí příležitost další z předních dodavatelů Applu.

Řeč je konkrétně o další čínské společnosti Luxshare Precision, se kterou Apple dlouhodobě spolupracuje na výrobě sluchátek AirPods a iPadů a nutno podotknout, že velmi úspěšně. Apple je totiž s jejími službami velmi spokojený, díky čemuž v minulosti objemy výroby iPadů několikrát navýšil. A právě díky své dobré reputaci má mít nyní podle asijských médií Luxshare v plánu vybudovat několik nových závodů, přičemž některé z nich chce přizpůsobit právě výrobě Apple Watch.

Ačkoliv není v současnosti jasné, zda již oficiální dohoda mezi Applem a Luxshare Precision padla, vzhledem k tomu, jak dlouho spolu společnosti spolupracují a jaký spolu mají celkově vztah je poměrně pravděpodobné, že minimálně pár příslibů v minulosti učiněno bylo. Ostatně, kdyby ne, jen stěží by měl Luxshare v plánu začít fabriku pro Apple Watch budovat. Co se pak týče dopadu nového výrobce na běžné uživatele, ten by mohl být teoreticky velmi pozitivní, jelikož v minulém roce měla údajně Quanta výrobně se Series 6 pohořet. Nový výrobce vybavený modernějšími technologiemi by tak mohl teoreticky otevřít novým technologiím u Apple Watch opět cestu.

